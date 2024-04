El Gobierno de Santa Fe ofreció un 18 por ciento de aumento y retiró la idea del ausentismo de la mesa de negociación. Además, aseguró que de aceptarse, ya se puso fecha para continuar con la paritaria por el aumento correspondiente a los futuros meses. Desde el gremio docente consideraron que se trata de “una propuesta bypass, para pasar el momento”.

“El ofrecimiento es de un 18 por ciento, para todos los docentes, que se cobraría por planilla complementaria entre el 20 y el 25 de abril. No descontaría los días de paro en el caso de que se acepte la propuesta, y volveríamos a discutir el 18 de abril en el caso de que la propuesta se acepte”, detalló el secretario general de Sadop, Martín Lucero, en diálogo con la prensa.

Tras varias horas de reunión, el nivel de confrontación disminuyó notoriamente y los representantes gremiales salieron, si bien no conformes como se ocuparon de dejarlo en claro, más calmos para discutir con las bases el nuevo ofrecimiento. “Es una propuesta bypass para poder seguir discutiendo la semana que viene. No conforma en su totalidad, toma alguno de los puntos que nosotros veníamos planteando, y tiene como virtud que no implica la resignación de ninguna de las cosas que veníamos discutiendo”, consideró Lucero.

En este sentido resaltó que “podremos seguir discutiendo la deuda la semana que viene, la actualización también, y en el mientras tanto los docentes podrían percibir un aumento que ronda los 60 mil pesos para el que recién se inicia”.

Por su parte, Rodrigo Alonso de Amsafe evaluó que “pondrán la propuesta en consideración de los afiliados y afiliadas, que implica un 18 por ciento de aumento con referencia al mes de diciembre de 2023, y que también será para los docentes jubilados y jubiladas”.

También detalló que “se propone la restitución del Plan 25, que es la extensión horaria a docentes de escuela primaria, la continuidad del proceso de ascenso a cargos directivos a partir del mes de mayo, la convocatoria a concurso a cargos de supervisión y la convocatoria a concursos de titularización a distintos niveles y modalidades”.

“Nosotros esperábamos un incremento salarial que vaya acorde a la inflación, también esperábamos una compensación por la pérdida del incentivo docente que estamos sufriendo los y las docentes”, agregó Alonso al señalar lo que faltó para conformar su expectativa.

Finalmente, en relación a la decisión que tomarán los docentes, el dirigente gremial afirmó que “la discusión no va a ser en relación a ala caracterización de la propuesta, sino en relación a la estrategia para continuar con las negociaciones”.

El día jueves se convocará a la asamblea provincial para que el martes y el miércoles los docentes voten la aceptación o rechazo de la nueva propuesta.