Este viernes el caso de Nahir Galarza, la joven entrerriana que cumple cadena perpetua por asesinar de dos tiros a su ex novio Fernando Pastorizo, dio un inesperado giro. La joven le confesó a su abogada defensora que el responsable del homicidio fue su papá, Marcelo Galarza.

Raquel Hermida Leyenda, abogada de Nahir, se presentó en la Fiscalía Criminal de turno para denunciar al padre de la joven. Todo habría comenzado el pasado 29 de diciembre cuando la acusada llamó reiteradas veces a Raquel, quien días después decidió viajar a Paraná para escuchar a su defendida y el encuentro con la joven se realizó ayer en el penal.

A través de una nota escrita, Galarza le confesó a su defensora: “Yo no lo maté a Fernando, fue papá. Quiero que acuses al verdadero asesino y a la corruptos que taparon lo que pasó de verdad aquel día"”.

Tras este hecho, la abogada defensora habló con el portal Infobae y explicó: "El equipo interdisciplinario obtuvo el dato que faltaba para completar el relato de Nahir. Había un hueco, algo que ella no decía. Pudimos comprobarlo. Lamentablemente confirmamos que la palabra patriarcado no es una palabra feminista, sino judicial. El verdadero asesino de Fernando sólo pudo estar libre con la anuencia de abogados, fiscales y funcionarios del Poder Judicial. Sólo tenía 19 años y tardó cuatro años para poder hablar. ¿Por qué lo hizo? Porque no la defendieron ante un abuso sexual, pero eso lo contaremos en otro momento".

Según contó otra una fuente de la causa “Nahir había estado en la escena del crimen, pero Galarza (su padre) se ocupó de todo. Anduvo en auto. Estuvieron en todos los detalles, por ejemplo, en no ser registrado por las cámaras de seguridad”. La fuente agregó: “Su primer abogado, Víctor Rebossio, también fue denunciado porque fue el que la llevó a que ella se declarara culpable. Después cambiaron la versión a que fue un accidente. Hubo un entramado judicial para culparla a Nahir”.

Leyenda también denunció al fiscal de la causa, Sergio Rondoni Caffa, y al abogado Marcelo Reborsio, el primero que defendió a Nahir. Se pudo saber que en su confesión Nahir señaló que su tío paterno la abusó sexualmente cuando era chica y por eso se realizó otra denuncia por violencia de género.

Las últimas noticias en torno a este caso informaban que los padres de Nahir se habían separado luego de varios años como pareja. En este sentido muchos creen que este giro inesperado tiene que ver con un tema de simpatía ya que se solicitó seguridad para su mamá Yamina y hermanos ante la denuncia. La denuncia ya está bajo investigación en Paraná y se elevarán a Gualeguaychú.

Desde el entorno de la joven indican desde un comienzo que la relación con Fernando era muy tóxica y que siempre había discusiones. Pese a los dichos, Nahir fue condenada a cadena perpetua por homicidio, agravado por la circunstancia de haber mantenido una relación de pareja estable.

En 2018 la Cámara de Casación Penal de Entre Ríos decidió que Nahir fuese trasladada a una cárcel común de mujeres en Paraná para su resguardo. Desde ese momento tuvo diversos mensajes en redes sociales en donde se mostraba con compañeras del penal y hasta se pudo saber que mantenía un noviazgo con otro joven que cada tanto la iba a visitar.