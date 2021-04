Los gastronómicos entienden que son el único sector que sale perjudicado con las restricciones que los gobiernos implementan para contener los rebrotes de covid. Las nuevas medidas de limitar la actividad gastronómica hasta las 23 y la circulación hasta la medianoche generó el reproche del sector que explica que aún no logra acomodarse de la pandemia del 2020. Calculan que les bajará un 20% la facturación.

Alejandro Pastore, presidente de Paseo Pellegrini y secretario de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Rosario (Aehgar) fue quien puso voz al reclamo del sector. “Restringir el horario es un error. Los locales son seguros en todos los horarios. La reducción de horario no impactará como pretenden, sí el cuidado personal (…) Esto volcará al público joven a la clandestinidad”, dijo en LT8.

"Nuestros protocolos sanitarios son seguros. Es claro: o actividades protocolarizadas y seguras como las nuestras o encuentros clandestinos", dijo en Sí 98.9.

Según Pastore desde que comenzó la pandemia se perdieron 4.500 puestos de trabajo de un total de 11.500, lo que equivale al 40%. Además, prevén que las nuevas medidas impactarán en un 20% de la facturación.

“Una medida general para todo el país no es pertinente. El sistema sanitario en Santa Fe y en Rosario, ha respondido en el peor momento. No es comparable con otros sistemas. Las autoridades nos venían diciendo que no estaba el escenario para las restricciones de este tipo”, sostuvo. Se descuenta que la Provincia y la ciudad adhieran al pie de la letra a los anuncios.

“Tenemos mucho pasivo contraído con planes de pago y le agregan las restricciones nuevas. ¿Cómo hacemos para pagar las deudas y mantener en estas condiciones el negocio? Estamos repitiendo una receta que no tuvo éxito”, finalizó.