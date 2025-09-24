La Oficina Municipal del Consumidor advirtió sobre el crecimiento de consultas por presuntas estafas en alquileres temporarios para vacaciones, sobre todo en las localidades de Funes y Roldán.

Según señalaron, las maniobras suelen difundirse en plataformas digitales y redes sociales, a través de publicaciones con propiedades inexistentes, precios irrisorios o condiciones “demasiado favorables para ser reales”.

La titular del área, Solange Bobbett, recomendó a los usuarios revisar cuidadosamente cada oferta antes de concretar una operación. Entre los consejos principales mencionó:

Confirmar la existencia de la inmobiliaria u oferente.

Verificar la matrícula en el Colegio de Corredores Inmobiliarios.

Leer comentarios de otros usuarios.

Evitar pagos adelantados sin respaldo y optar por medios seguros.

Exigir siempre un contrato por escrito.

No ceder ante presiones para cerrar la operación de manera inmediata.

Bobbett también sugirió consultar con las oficinas de turismo locales en caso de tratarse de destinos fuera de Rosario, como la Costa Atlántica o las Sierras de Córdoba.

Desde el organismo recordaron que este tipo de maniobras constituyen delitos de estafa y corresponde radicar la denuncia penal ante la autoridad competente. Asimismo, remarcaron que la Oficina no posee facultad sancionatoria, pero cumple un rol clave en prevención y educación de los usuarios.

Si bien hasta el momento no hubo reclamos formales en la Oficina vinculados a estas estafas, aseguraron que seguirán de cerca las consultas para reforzar la tarea preventiva.