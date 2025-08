Luego de que el presidente Javier Milei vetara la Ley de Emergencia en Discapacidad -junto con la de aumento a jubilados-, organizaciones de todo el país salieron a la calle este martes para expresar su repudio. La protesta buscó visibilizar el impacto que el veto presidencial tiene sobre un sector que ya se encuentra en una situación crítica.

En Rosario, Apridis (Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad) encabezó una nutrida concentración que tuvo lugar en horas de la mañana en la Plaza San Martín (Córdoba y Dorrego), a la que asistieron personas con discapacidad, sus familias, referentes de instituciones, docentes y transportistas.

“Recortar en discapacidad es abandonar a quienes más lo necesitan”, “Invisibles nunca más”, “Las personas con discapacidad también tenemos derechos y debemos ser respetados” y “No es favor ni caridad, es respeto y equidad”, fueron algunas de las consignas que plasmaron en las pancartas.

En diálogo con RosarioPlus, Luciano Urrutia, vicepresidente de Apridis, manifestó que “la situación actual es sumamente preocupante porque el presente para las instituciones que brindan apoyo a las personas con discapacidad y para las personas con discapacidad es acuciante”.

Y sumó: “Todos los días hay personas que se quedan sin poder asistir o acceder a los tratamientos que le corresponden por ley, porque o bien el transporte deja de trasladarlos porque no puede sostener la camioneta en funcionamiento o las instituciones no los pueden recibir porque no tienen cómo afrontar los gastos que implica llevar a cabo sus servicios”.

En este sentido, alertó que “hay instituciones que comunicaron que les quedan meses de funcionamiento”.

“Es algo inédito. Si bien durante el gobierno de Cambiemos hubo una demora abismal en los pagos -de hasta 9 meses- y se puso en jaque el sistema, ahora no hay actualización de aranceles -la última fue en noviembre de 2024- y eso lo que hace es socavar la capacidad presupuestaria de las instituciones para seguir en funcionamiento”, sumó.

“Además nunca nos pasó esto de no tener ninguna respuesta de parte del gobierno nacional. Si bien durante el gobierno de Mauricio Macri teníamos diferencias, en aquellos años nos recibían. Ahora no tenemos ningún tipo de respuesta ni diálogo. Lo único que recibimos es un agravio atrás de otro por los medios o redes sociales”, cerró Urrutia.