“En democracia no todo está permitido y hay umbrales que no podemos tolerar se sigan cruzando”, escribió Florencia Kirchner en su cuenta de Instagram. La publicación fue un descargo luego de los dichos de Viviana Canosa y Laura Di Marcos en el canal LN+ el 6 de abril. La hija de la vicepresidenta anunció además que sus abogados iniciarán todas las acciones legales correspondientes.

"A raíz de los graves y violentos dichos contra mi persona y la de mi madre, emitidos el jueves seis de abril a través del canal LN+, elijo tomar las palabras de quienes son profesionales y ya se han pronunciado al respecto", comenzó el posteo de Florencia Kirchner. Luego, transcribió dos párrafos de lo comunicado por la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), en la que se repudian los dichos emitidos en ese programa. “Los temas de salud deben ser tratados por profesionales de la salud y no por comentadores o periodistas, que muchas veces lo hacen desde el odio, el amarillismo, el morbo y las opiniones desacertadas y malintencionadas”, dice un fragmento de lo compartido.

“Me permito agregar: su objetivo fue provocar dolor. Por eso, ante estos ataques que golpean en padecimientos sensibles para mí y para tantas personas, vulnerando derechos humanos y personalísimos, he instruido a mis abogados para que inicien todas las acciones legales que correspondan. En democracia no todo está permitido y hay umbrales que no podemos tolerar se sigan cruzando”, sumó la cineasta.

En la misma publicación, Kirchner agradeció a todas las personas y entidades que sde pronunciaron y repudiaron el hecho. "A cada una de las personas que me hicieron llegar ese tantísimo afecto a través de todas las vías posibles: siempre Gracias. Flor", concluyó.