El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anuncia un fin de semana con variaciones climáticas marcadas en Rosario y la región. Este viernes se mantendrá mayormente nublado y con un aumento de la inestabilidad hacia la noche, cuando podrían registrarse tormentas aisladas con intensas ráfagas de viento.

La jornada del sábado será la más complicada, ya que rige un alerta de nivel amarillo por tormentas durante la mañana.

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, acompañada de actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que, de manera puntual, podrían alcanzar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados en forma localizada", destaca la advertencia emitida por el SMN, que abarca a los departamentos Rosario, San Lorenzo, Iriondo y Constitución.

Hacia la tarde del sábado, el tiempo tenderá a mejorar con cielo mayormente nublado, y durante la noche se espera un panorama más estable, con nubosidad parcial y ya sin lluvias.

En tanto, el domingo llegará con un respiro: la madrugada y la mañana se presentarán despejadas y frías, con una mínima de 8 °C, mientras que por la tarde la temperatura ascenderá hasta los 24 °C con cielo parcialmente nublado. El viento será leve del sur y luego del oeste, lo que permitirá una jornada mucho más agradable.

Para quienes tengan actividades al aire libre, lo más recomendable es priorizar el domingo, mientras que el sábado, sobre todo en la primera parte del día, se sugiere tomar precauciones y evitar exponerse a las inclemencias del tiempo.

En este marco, el director de Gestión de Riesgos y Protección Civil de la Municipalidad, Gonzalo Ratner, señaló: “Es fundamental que la comunidad extreme las medidas de precaución. Evitar circular durante los momentos de mayor tormenta, retirar objetos que puedan volarse de balcones o terrazas, y no refugiarse debajo de árboles son acciones simples que pueden marcar la diferencia. La prevención es clave para cuidar la vida y la seguridad de todos”.