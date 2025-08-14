La Peregrinación Rosario–San Nicolás 2025 finalmente se realizará tal como estaba previsto, los días 13 y 14 de septiembre. La confirmación llegó este jueves, horas después de que los organizadores anunciaran que el evento se suspendía por la imposibilidad de garantizar medidas de seguridad y salud para los fieles.

En un comunicado, la comisión organizadora agradeció “la fuerza inquebrantable” de las oraciones y el apoyo de la comunidad, así como la intervención de distintas entidades para mantener la convocatoria. “Con el corazón lleno de fe y esperanza, seguimos adelante con renovado entusiasmo”, señalaron.

La polémica se había originado el miércoles, cuando los coordinadores informaron que los organismos municipales, provinciales y nacionales estarían abocados a los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, con sede en Rosario y subsedes en Santa Fe y Rafaela, y que no podrían garantizar los operativos de seguridad y asistencia sanitaria.

Sin embargo, el Gobierno de Santa Fe desmintió esa versión y aseguró que la peregrinación estaba incluida en la planificación de eventos masivos de la provincia. Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad indicaron que ya estaba prevista la cobertura de las fuerzas y se solicitó la corrección del comunicado inicial.

Con la situación aclarada, el evento que recorre 70 kilómetros entre ambas ciudades contará con la asistencia habitual de organismos como Defensa Civil, Seguridad Vial, la Policía y el Sies. Los organizadores esperan una masiva participación de peregrinos, como en ediciones anteriores.