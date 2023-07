En el marco de las celebraciones por el Día del amigo, se estableció un cronograma de cumplimiento obligatorio para incrementar la cantidad de taxis en servicio. Así las cosas, habrá unos 4 mil coches circulando por la ciudad entre este jueves y viernes. Desde el gremio prometen que “no van a faltar" unidades y auguran un fin de semana de repunte para la actividad.

“Esperamos que haya mucho trabajo este jueves y todo el fin de semana para tener un poquito de respiro. El cronograma es bastante excesivo porque pusieron muchos autos a la misma hora. Si bien para la gente es excelente, para el taxista no. Después termina ocurriendo que no hacemos la cantidad de viajes que tenemos que hacer. El fin de semana del Día del padre salimos a trabajar 8 horas por 6 o 7 viajes”, sostuvo en Sí 98.9 José Iantosca, tesorero de la Cámara de Titulares de Taxis.

Y agregó: “Julio es el mejor mes y este año no lo estamos viviendo asi. Hemos tenido una merma de trabajo muy importante. Tenemos un combo explosivo entre la situación económica y la caída fuerte del consumo, y por otro lado las apps ilegales, con precios muchas veces irrisorios y otras veces muy altos. La gente no entiende, necesita trasladarse, y los controles son casi nulos, hay muy poco y no alcanza”.

Por último, Iantosca subrayó que “los taxis no van a faltar, al igual que otros días del amigo en los que no hubo ningún tipo de problema". “Ojalá que la gente tenga una demora de cinco o diez minutos, si tenés un taxi al instante quiere decir que nos está yendo mal”, cerró el gremialista.

Por su parte, Horacio Yannotti, secretario general del Sindicato de Peones, aseguró que el servicio este jueves por la noche "está garantizado". "No va haber ningún inconveniente en conseguir un taxi", señaló el taxista, en diálogo con Rosarioplus.com.

"Se trabaja más que en Navidad y Año Nuevo, desde hace mucho tiempo Rosario es la ciudad donde más se festeja el Día del Amigo", comentó Yannotti.

La nota completa: