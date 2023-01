Pasadas las fiestas y llegado el nuevo año, algunas cosas no cambian y una de ellas es el faltante de taxis en las calles de la ciudad. Tras una serie de críticas por parte del Municipio, los peones salieron a responder y pusieron en duda el interés del Ejecutivo para "sostener" la actividad. En este marco, insisten en que no hay control y que la no contratación de choferes por parte de los titulares de los coches se resuelve con una simple multa.

"Al tener tan pocos choferes, no se puede cumplir con el servicio. Hace un año tuvimos una reunión muy importante en la cual se replanteó la situación y se resolvió que el municipio le de un año de plazo a los titulares para conseguir choferes. No se cumplió nada. Incluso con la promesa de Gustavo Zignago -Secretario de Gobierno- de que si los titulares de los coches no ponían un chofer les retiraban la licencia", señaló en Sí 98.9 el secretario general del Sindicato de Peones de Taxis, Horacio Yanotti.

Y agregó: "Una sola persona no puede cubrir el servicio de 16 horas. Hay mezquindad y poco compromiso, además pasan estas cosas porque el municipio no controla. Después vienen las multas. Es un viva la Pepa. No se si el municipio tiene interés en sostener la actividad. Como los dueños de los taxis no son controlados hacen lo que quieren. Supongamos que se contrata a un trabajador y no se lo registra como se debe, tras el reclamo eso termina en desvinculación laboral, en un juicio, y el chofer va a una lista negra".

En este sentido, Yanotti detalló que de los 4 mil taxis que circulan actualmente, dos mil tienen un solo chofer "y ya están en infracción", en tanto que estima que faltan unos 3 mil choferes. Asimismo, aseguró que un 80 por ciento de los taxistas están registrados de manera incorrecta. "Dale al chofer una buena obra social y una ART que cubra lo que tiene que cubrir. Algunos recibos de sueldo no llegan a los 10 mil pesos", cerró.

