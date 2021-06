El juez en lo civil y comercial N° 11 Luciano Carbajo admitió este lunes el amparo legal presentado por la concejala rosarina Daniela León (UCR / JxC), que fue acompañado por distintas organizaciones del área de discapacidad, para que la Provincia de Santa Fe incorpore dentro del orden de prioridad establecido en el Plan Estratégico para la vacunación contra la Covid-19 en la República Argentina a todas aquellas personas que cuenten con el Certificado Único de Discapacidad” domiciliadas en la Provincia de Santa Fe.

En consecuencia, se pide que se agregue en el sitio web del registro “Santa Fe Vacuna” una categoría para las personas con “Certificado Único de Discapacidad” dentro de “grupo poblacional” y/o dentro de las “patologías de riesgo prevalentes”. La continuidad del trámite, dentro del marco normativo de la ley 10.456, impone al estado provincial a contestar en el plazo de 48 horas de ser notificada. La acción judicial fue presentada el 13 de mayo y lleva la firma del doctor Hernán Martínez.

“Nos alarma que la Provincia de Santa Fe no consideró desde un principio a estas personas como “grupo de riesgo”, cuando la ONU determinó que el Covid19 tiene un grado de letalidad tres veces mayor en personas con discapacidad de las que no. Informe fue ratificado por Agencia Nacional de Discapacidad en su informe de septiembre del 2020”, agregó León.

Las entidades que acompañan con su firma el amparo son APPLIR (Asociación Padres por la Igualdad Rosario) AISDRO (Asociación para la Inclusión de las Personas con Síndrome de Down de Rosario). Los Pececitos Rosarinos (inclusión a través del deporte) y Mi Lugar - Centro Educativo Terapéutico para Niños y Jóvenes. Además, se sumaron como amparistas la doctora Verónica Velasco, Rodrigo Gil, Natalia y Paula Pelillos y Sergio López (en representación de su hijo Gabriel López, que tiene una parálisis cerebral severa). También adhirieron a la propuesta, El Limonero (Centro de día y Centro educativo terapéutico), Personare (estimulación temprana, educación y rehabilitación terapéutica para niños, adolescentes y jóvenes), Centro de pedagogía y terapéutica de la diversidad, y Fundación Robles y Robles, y más de tres mil adhesiones de personas con discapacidad y otras instituciones del sector.

El actual esquema de inscripción permite, y solo desde hace solo algunos días, anotarse en los ítems “Síndrome de Down”, “Discapacidad intelectual y del desarrollo”, y “Patologías de riesgo prevalentes”, lo que segmenta la población y no la contempla en su totalidad. “Por eso insistimos que quienes poseen el CUD con domicilio en Santa Fe, puedan hacerlo sin más trámites”, ratificó León. Se sabe de personas que han sido vacunadas porque pudieron registrarse a través de listados que la provincia recibe de centros de día donde concurrían en la etapa pre pandémica.

Si bien en el decreto inicial del aislamiento (ASPO) del PEN en marzo del 2020 incluye a las personas con discapacidad entre los “grupos de riesgo”, no se sigue la misma línea en la resolución del Ministerio de Salud de diciembre de 2020 en la cual se estableció el “Protocolo Nacional para la Vacunación contra la Covid-19”. Allí se omite ese ítem, aunque deja en uno de sus artículos, la potestad de que cada provincia pueda modificar dicho protocolo. “Pedimos entonces que a la hora de anotarse para recibir la vacuna figure directamente entre las opciones. Lo hicimos por la vía lógica del diálogo y ante la falta de respuesta, debimos recurrir a la Justicia”.

Según la concejala, las personas con discapacidad nunca salieron de la Fase 1 de la cuarentena ya que cualquier contagio de ellos o de sus familiares pondrá en riesgo sus vidas. “Estoy en permanente contacto con muchas familias que literalmente no han salido de sus hogares desde marzo del año pasado y notan con dolor y desesperación, que no están incluidas”.

Recientemente, la Provincia de Buenos Aires acató un amparo presentado en el mismo sentido, y los incorporó al esquema. Las provincias de Neuquén y San Luis, por su parte, lo establecieron desde su inicio.

En marzo pasado, el Concejo Municipal aprobó por unanimidad un proyecto de Resolución de León en el mismo sentido, por el cual insta al Gobierno Provincial que incorpore a las personas que cuenten con el CUD al plan de vacunación, “pero no hubo respuestas oficiales, incluso después de habernos reunido en la sede del Cuerpo, con la ministra de Salud Provincial, Sonia Martorano”.