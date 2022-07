El humo invadió la ciudad este fin de semana y el fuego en las islas sigue devorando el humedal. Mientras tanto, las causas judiciales que investigan el ecocidio todavía no pusieron primera.

Tras los incendios de los últimos días, la Municipalidad de Rosario volvió a insistir con las denuncias penales y afirmó que "los únicos que no se han expresado sobre la situación son la Justicia y la Cámara de Diputados (de la Nación)".

"Como lo venimos haciendo desde marzo del 2020, en cada episodio que se evidencia en las islas desde el municipio generamos la denuncia penal correspondiente", señaló Gustavo Zignago, secretario de Gobierno del municipio, en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9. "La situación que cambia con el tiempo es la falta de avance en esa causa, a peser de todo el movimiento que desde el municipio le estamos dando", agregó.

Según detalló el funcionario, entre el 2020 y 2021 se quemaron "más de 742 mil héctareas, un equivalente a 42 veces la ciudad de Rosario". "Es un tema que no solo nos indigna, sino que está afectando la salud de los vecinos y vecinas de la ciudad", indicó.

A la hora de reflexionar sobre las responsabilidades institucionales sobre las quemas en las islas, Zignago apuntó: "Aquí los únicos que no se han expresado son la Justicia y la Cámara de Diputados".

"Vamos a estar ampliando la denuncia, con todas las fuentes de información que tenemos, los episodios que sucedieron entre 8, 9 y 10 de julio", señaló el secretario y recordó: "La primera denuncia tenía alrededor de 52 imputados, de los cuales se había avanzado con un número mínimo de indagatorias, acto procesal casi ordenatorio. Allí vemos evidenciada la inactividad (de la Justicia), que nosotros la valoramos como una falta de interés frente al hecho que está sucediendo".

"No puede ser que los tiempos de la gente no sean los tiempos de la Justicia", expresó el funcionario municipal, y advirtió: "Esto empezó en marzo de 2020 y todos sabemos que en agosto esto se empieza a profundizar".

En cuanto a las tareas que realizan los diferentes gobiernos cuando se registra un foco ígneo en el humedal, Zignago dijo: "Cada vez que surge un incendio, hay un avión, un helicóptero, vialistas, cordinación de recursos, birgadistas que vienen del interior de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, el Ejército, el Plan Nacional de Manejo del Fuego, etc. No entendemos qué más tenemos que hacer nosotros, no tenemos las facultades para estar haciendo al investigación y atribuir la responsabilidades personales".

Respecto de los incendios del fin de semana y la ampliación de la denuncia que realizó la Municipalidad, el secretario manifestó: "Hay imágenes que tomaron organizaciones de la sociedad civil que dan cuenta de que en los últimos días hubo movimientos de terreno con personas que estaban bordeando los focos de incendio. Si lo vemos en las redes, ¿qué es lo que no ve la Justicia?. Que se avance con las indagatorias: qué es lo que pueden aportar los propietarios, cuál es su personal y qué actividad despliegan. Esto es lo que la Justicia tiene que dar cuenta a la sociedad".

Por último, el funcionario criticó a los legisladores nacionales por no avanzar en una normativa que proteja a los humedales. "Hay ocho proyectos en la Cámara de Diputados de la Ley de Humedales, y hay uno en la Cámara de Senadores, y el año pasado perdió estado parlamentario nuevamente", remarcó el abogado y concluyó: "La Justicia y los legisladores tienen que estar a la altura del tiempo y necesidades de la gente".

La charla con Zignago, acá: