Desde la Cámara de Estaciones de Servicios, Garages y Afines de Rosario (Cesgar) denuncian que en la ciudad hay siete estaciones de la firma Axion sin combustibles ni plazos de entrega, situación que profundiza la crisis que atraviesa el sector.

Durante los últimos meses, los estacioneros vienen advirtiendo sobre las dificultades que trae aparejado el desfasaje de precio entre el combustible importado y el precio de venta (específicamente en el caso del gasoil), pero a esos problemas se sumó el fenómeno de la escasez.

En Cesgar sostienen que esta nueva problemática tiene que ver con una decisión de Axion. Según detectaron, las afectadas no son las estaciones que pertenecen a la firma, sino aquellas que dependen de su distribución.

A través de un comunicado, denunciaron: “Asociados reportan cupos exiguos para diesel, sin cumplir los plazos de entrega, a lo que se suman también los cupos de naftas. Tenemos una situación límite que incluye baja en las ventas, trabajar sin stock de combustibles con empleados cruzados de brazos porque no hay producto e incertidumbre en el presente y el futuro inmediato”.

Si bien reconocen que mantuvieron reuniones con referentes de la secretaría de Energía de la Nación, no obtuvieron respuestas que signifiquen una solución al problema. Al igual que otros sectores relacionados a la expedición de combustibles, consideran que el gobierno está favoreciendo a las petroleras en detrimento de los vendedores de combustibles.

“Nunca se vivió una situación como la presente. No tenemos producto para vender ni respuesta desde el Estado ¿Cómo sostenemos nuestro negocio sin producto? ¿Quién controla a las petroleras? Estamos al límite, necesitamos respuesta o no podremos seguir. No así”, cerraron el comunicado.

Para los expendedores, esto es un obstáculo más a la compleja realidad que atraviesan. La Confederación de Entidades de Hidrocarburos (Cecha) ya advirtió sobre las pérdidas que viene sufriendo el sector y aunque los números de volumen de venta siguen mostrando leves incrementos mes a mes, no alcanzan para revertir la crítica situación que sobreviven en un contexto de alta inflación.

Según el último informe que elaboró el observatorio de Cesgar, las ventas en el promedio de combustible despachado durante marzo crecieron un 9,7% respecto a febrero.