Esta semana cambia la modalidad de estacionamiento en el centro

A partir del miércoles 1° de octubre, varias calles del área central de Rosario modificarán la disposición de estacionamiento: dejarán de ser a 45 grados y pasarán a paralelo al cordón. La medida busca mejorar la circulación vehicular y reducir las demoras que generan las maniobras de estacionamiento en diagonal.

Según confirmaron fuentes municipales, también se habilitarán boxes exclusivos para motos, con el objetivo de despejar las veredas y mejorar la transitabilidad peatonal. El cambio responde al incremento sostenido del parque automotor en la ciudad y a la necesidad de reorganizar los espacios de la calzada.

Antes de la entrada en vigencia, las calles involucradas fueron intervenidas con nueva señalización y demarcación horizontal. Esto permitirá una mejor visibilidad para conductores y peatones, además de ordenar el uso del espacio público.

La Municipalidad informó que equipos de Cercanía recorren la zona para dialogar con vecinos y comerciantes, a fin de difundir los alcances de la medida y responder inquietudes. Desde el Ejecutivo aseguran que se trata de un primer paso dentro de un plan integral de ordenamiento del tránsito en el área central.

Pasan de 45º a paralelo al cordón en 26 cuadras:

Córdoba entre Buenos Aires y Av. Belgrano

Mendoza entre Alem y Ayacucho

Ricardone entre Corrientes y Mitre

San Martín entre Urquiza y Catamarca

Necochea entre 3 de Febrero y Mendoza

Colon entre Av. de la Libertad y 3 de Febrero

Ayacucho entre 3 de Febrero y Av. de la Libertad

Alem entre Rioja y San Juan

1° de Mayo entre San Luis y Córdoba

Maipú entre San Lorenzo y Urquiza

Catamarca entre San Martín y Sarmiento

San Luis entre 1° de Mayo y Alem

San Juan entre Av. de la Libertad y 1° de Mayo

Rioja entre L. N. Alem y Primero de Mayo

Una particularidad es que en el tramo de la cortada Ricardone, entre calles Corrientes y Mitre, está contemplado habilitar el estacionamiento paralelo al cordón en ambas manos.

Estacionamiento para motos

En tanto, en la zona comprendida por calles Jujuy, Alvear, Cochabamba y Juan Manuel de Rosas, 309 boxes de estacionamiento que son ocupados por automóviles se habilitarán para motos. El objetivo es evitar el estacionamiento en veredas para mejorar las condiciones de transitabilidad para las y los peatones.

Además se habilita el estacionamiento en determinadas intersecciones, dando respuesta a solicitudes de vecinas y vecinos, y las actividades que se desarrollan en el entorno de: