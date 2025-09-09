El crecimiento del parque automotor en la ciudad y la falta de visibilidad de algunos carteles de PARE en distintas intersecciones impulsaron un proyecto de ordenanza de las concejalas Alicia Pino y Marisol Bracco.

La iniciativa plantea que, además de la señalización vertical, se sume de manera obligatoria la señalización horizontal con el pintado de la palabra “PARE” y la correspondiente línea de detención sobre la calzada. En tanto, el proyecto se enmarca dentro de la licitación vigente para la modernización y mantenimiento de la red semafórica y los sistemas inteligentes de tránsito.

Las edilas argumentan que el pintado de marcas horizontales representa una intervención de bajo costo y alto impacto. De aprobarse, la medida deberá aplicarse en todas las esquinas de la ciudad que cuenten con señal reglamentaria de PARE.

Según fundamentaron las autoras, las buenas prácticas internacionales demuestran que la duplicación de la señalización vertical con su correspondiente horizontal -pintado de la palabra PARE y línea de detención- mejora la visibilidad, reduce la siniestralidad y aporta mayor certeza jurídica.

Actualmente, Rosario registra un parque automotor en crecimiento constante: al 1° de enero de 2024 había 641.615 vehículos patentados, de los cuales 299.277 eran automóviles y 208.742 motocicletas, lo que significa un aumento superior al 10% respecto de 2019.

“En diversas intersecciones de la ciudad, en la ubicación de los carteles (verticales) de PARE se dificulta su visibilidad plena por parte del conductor, generando riesgos adicionales y situaciones de inseguridad jurídica: la señal está, pero el conductor no la advierte con la claridad que debería”, explicaron en los fundamentos.

Asimiso, subrayan que el cartel de PARE equivale legalmente a un semáforo en rojo, y que en caso de accidentes, la presunción de responsabilidad recae en quien no detuvo su marcha.

A diferencia de lo que ocurre en ciudades de América Latina, Estados Unidos y Europa, en Rosario la señalización horizontal complementaria de la señal PARE no es sistemática, siendo más bien excepcional.