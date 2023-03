En el marco del homicidio del nene de 12 años ocurrido este fin de semana en barrio Los Pumitas, Amsafe Rosario propuso que este lunes en todas las escuelas de la ciudad quede la bandera a media asta al tiempo que difundió una carta para que sea leída en el comienzo de cada turno: “Hoy, en una escuela de la zona norte de Rosario tenemos otro banco vacío”, reza el comunicado.

“Hay una situación que está cada día peor, lamentablemente no es el primer caso. Este golpea mas por la brutalidad, por lo inexplicable. Cuesta dimensionarlo. Lo que más alarma es ver que hay una situación que no tiene ningún limite y que la vida de nuestros pibes no vale nada. Las maestras de los chicos están devastadas. Hoy tratamos de acompañar en el dolor”, señaló en Si989 Juan Pablo Casiello, secretario general del gremio desde el velorio de Máximo.

Y agregó: “La idea es hacer una reflexión colectiva sobre esto. Hace falta construir lazos comunitarios en cada barrio, en cada escuela. Y exigir a las autoridades que hagan lo que tengan que hacer. Se va la vida de nuestros pibes. Entrar y salir de una escuela hoy se ha transformado en una situación de riesgo. Es inadmisible, no lo aceptamos, no queremos encerrarnos”.

La carta

“Basta de matar a nuestros alumnos y alumnas. La situación en la región es cada vez más grave. La violencia crece y cada día nos arrebata nuevas vidas. Cada día son más los pibes y pibas asesinados. Hoy, en una escuela de la zona norte de Rosario tenemos otro banco vacío. No es que se mudó. No dejó la escuela. Maxi, un chico de apenas 12 años fue asesinado. No podemos permitir que esto siga así. No podemos aceptarlo con resignación. Donde quedaron los derechos de las infancias cuando no se respeta ni el derecho a la vida. El Estado, los gobiernos, son los responsables de la situación. Hablan mucho pero no hace nada para frenar tantas muertes. Alcemos la voz desde cada escuela. Dejemos la bandera a media asta. Basta de matar a nuestros alumnos y alumnas”.