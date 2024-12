El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Chale, salió a aclarar una situación ocurrida en la zona rural de Nuevo Alberdi, por la que se los acusó del derrumbe de hogares que se encuentran en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap). “Eran construcciones de menos de dos meses en terrenos usurpados”, aseguró.

El funcionario municipal también salió al cruce de críticas por parte de Ciudad Futura, quienes catalogaron lo sucedido como parte de un “desgobierno total”, y consideraron que “el gobierno de Javkin derrumbó ilegalmente la casa de varios vecinos y amenazó con desalojar a muchos más en los próximos días”.

En su descargo, Chale defendió el proceder municipal con las topadoras y sostuvo que “un estafador” quiso empezar a construir casas por donde tiene que pasar la nueva avenida Baigorria. Pero además aseguró que en el lugar “no había una sola familia viviendo”.

Además, agregó que cuando llegaron al sitio encontraron 7 terrenos loteados con palets, 10 construcciones sin terminar y hasta una pileta en construcción. “Todo en terrenos privados, que fueron donados para abrir una avenida”, aseguró.

En un hilo de tuits, el secretario de Gobierno describió la situación y respaldó su versión con algunas imágenes. “Eso fue lo que se demolió hoy, lo que un delincuente intentó armar para sentarse a negociar. Pero nosotros no negociamos con ladrones. No vamos a permitir que ningún usurpador use la necesidad de la gente para buscar un negocio propio, tomando de rehenes a los vecinos”, sentenció.

Por último, se refirió a las acusaciones de Ciudad Futura y respondió: “¿Quieren una mesa para dar explicaciones de por qué no pusieron ni un solo ladrillo en la urbanización de Nuevo Alberdi o para negociar un pedazo de tierra de un privado? Dejen que nosotros vamos a acordar con los vecinos y echar a los delincuentes que lucran con la necesidad ajena”.

El hecho generó polémica durante las últimas horas, luego de que desde el partido que lidera Juan Monteverde rechazaran el proceder municipal en la zona. De hecho en un comunicado publicado en redes sociales se refirieron a un desalojo con represión incluida.

En este sentido, una vecina de la zona sostuvo en declaraciones a Si 98.9 que fueron amenazados para desalojar sus casas y que no hubo avisos previos, y describió: “Nos encontramos con topadoras que vinieron a derrumbar diez casas de vecinos, algunas habitadas y otros de vecinos que se estaban mudando. Muchos están asustados, les dijeron que que tenían una semana para desalojar porque sino iban a derrumbar las casas con ellos adentro”.