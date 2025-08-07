La parroquia de San Cayetano, de Buenos Aires al 2100, volvió a ser epicentro de fe, agradecimiento y plegarias, en una jornada que cobra especial relevancia en épocas de crisis. Desde la medianoche y durante todo el jueves, cientos de personas pasaron por el templo para participar de las misas, sumarse a la procesión y acercarse a la cúpula de vidrio que protege la imagen del santo patrono del trabajo para expresar su devoción.

A pesar del frío con el que comenzó el día, desde temprano comenzaron a llegar feligreses. Muchos aguardaron pacientemente su turno en fila para tocar el vidrio del altar que contiene al santo y llevarse los tradicionales pancitos bendecidos. Otros tantos se acercaron para participar de alguna de las misas que se celebraron de forma continua durante casi toda la jornada.

La ceremonia central fue la procesión con la imagen de San Cayetano hacia la Plaza López, encabezada por Monseñor Eduardo Martín, quien también se mantuvo durante el día repartiendo bendiciones a grandes y chicos. El arzobispo pidió “una realidad más solidaria, con oportunidades de trabajo para todos, remuneraciones justas, seguridad social y posibilidades de crecimiento humano y profesional”.

Los alrededores del templo se colmaron de puestos con espigas, estampitas, velas, imanes y otros objetos religiosos a precios accesibles.

Voces de fe en medio de la crisis

Entre quienes se acercaron, los testimonios fueron reflejo del momento económico que atraviesa el país actualmente. Claudia, de 60 años, resumió su visita en diálogo con RosarioPlus: “Vengo principalmente a agradecer y pedir salud para mis hijos. Vengo todos los años, soy muy creyente. Este año veo un poco más de gente”.

Brenda, de 42, se mostró movilizada: “Vengo a pedir trabajo por mi familia. Vivo al día, mi marido tiene trabajo pero mis hijos no. No llegamos a fin de mes. La situación es un desastre, cada vez estamos peor. Mis hijos tienen estudios y no consiguen trabajo. San Cayetano siempre nos da una mano”. Por su parte, Alejandro asistió junto a su pareja y su pequeña hija: “Tenemos trabajo e hijos sanos. La situación es difícil, pero la esperanza nunca se pierde”.

En tanto, el padre Daniel Siñeriz destacó: “Muchos no solo vienen a pedir, sino también a agradecer. Y esa gratitud es muy significativa. Aunque haya trabajo, muchas veces no alcanza para vivir dignamente. La presencia de la gente, su paso constante, es una forma de clamor. No hay edad ni condición social: vienen niños, mayores, personas con dificultades para movilizarse. Hay un vínculo muy fuerte con el santo”.