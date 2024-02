Enfermeros monotributistas del Hospital de Niños Zona Norte se manifestaron este jueves denunciando que cobran salarios por debajo de la línea de pobreza y que están agotados física y mentalmente.

Sin llegar a realizar un paro de actividades, trabajadores del efector público concentraron este mediodía en la puerta del hospital, denunciando las deplorables condiciones laborales que deben afrontar.

Por un lado, denunciaron que los salarios están alrededor de los $200.000, muy por debajo de la línea de la pobreza actual. Por ejemplo, una trabajadora con 21 guardias realizadas cobró por el último mes de trabajo unos $242.380, sin contar los descuentos por obra social, ingresos brutos y monotributo, que llevan el sueldo a un neto de $200.000.

"Los que salvan a tu hijo eso ganan, así los tiene la provincia", expresaron previamente en la convocatoria en redes sociales, agregando que "de la vocación no se come, no se paga el alquiler y no se da bienestar a los hijos".

Por si fuera poco, muchos todavía no tienen el sueldo depositado (habiendo transcurrido más de medio mes) y no hay ningún aumento salarial a la vista.

Además del sueldo bajo y la cantidad de horas que deben trabajar, lo que los lleva a un fuerte agotamiento mental y físico, también denunciaron las siguientes condiciones laborales: "No nos pagan horas extras. No pagan feriados trabajados. No pagan intensivismo. No pagan las noches trabajadas. Bajas a emergencias. No hay pases a planta. No tenemos aumentos ni fechas estimadas de cobro. Sueldo desactualizado. Falta de personal e insumos, habiendo alta demanda de pacientes. No tenemos seguro que nos cubra. No hay aguinaldo ni vacaciones correspondientes al tiempo trabajado. 80% del personal de salud es monotributista. De nuestro sueldo descuentan monotributo, ingresos brutos, matrícula y obra social".