Elecciones: el Registro Civil entrega DNI todo el finde
En la previa de las elecciones, se atenderá al público durante el fin de semana, con el objetivo de que aquellas personas que gestionaron su DNI y aún no lo recibieron, puedan retirarlo para votar.
Con motivo del acto eleccionario del día domingo, EL Registro Civil atenderá al público durante el fin de semana, con el objetivo de que aquellas personas que gestionaron su DNI y aún no lo recibieron, puedan retirarlo para votar. Los horarios rigen para todas las oficinas a nivel provincial, que posean documentos que no hayan sido retirados.
Las oficinas del Registro Civil de la Provincia de Santa Fe atenderán al público para la entrega de DNI a los ciudadanos en condiciones de votar, que hayan realizado el trámite de su documento y aún no lo hayan recibido. Entre las oficinas de las ciudades de Santa Fe y Rosario son más de 9.000 ejemplares.
El horario de atención será:
* Sábado 25 de octubre: de 9 a 12.
* Domingo 26 de octubre: de 9 a 16 (durante el desarrollo del acto electoral).
En tanto, los ciudadanos pueden consultar el estado de su trámite ingresando a: mitramite.renaper.gob.ar. Consultas por Wathsaap: 1151261789 / 3426400215.