Con motivo del acto eleccionario del día domingo, EL Registro Civil atenderá al público durante el fin de semana, con el objetivo de que aquellas personas que gestionaron su DNI y aún no lo recibieron, puedan retirarlo para votar. Los horarios rigen para todas las oficinas a nivel provincial, que posean documentos que no hayan sido retirados.

Las oficinas del Registro Civil de la Provincia de Santa Fe atenderán al público para la entrega de DNI a los ciudadanos en condiciones de votar, que hayan realizado el trámite de su documento y aún no lo hayan recibido. Entre las oficinas de las ciudades de Santa Fe y Rosario son más de 9.000 ejemplares.

El horario de atención será:

* Sábado 25 de octubre: de 9 a 12.

* Domingo 26 de octubre: de 9 a 16 (durante el desarrollo del acto electoral).

En tanto, los ciudadanos pueden consultar el estado de su trámite ingresando a: mitramite.renaper.gob.ar. Consultas por Wathsaap: 1151261789 / 3426400215.