Con la finalidad de posibilitar los traslados de las personas que concurrirán a votar en las elecciones legislativas nacionales de este domingo, tanto el transporte urbano de pasajeros como el sistema de bicicletas públicas Mi bici tu bici serán gratuitos durante toda la jornada, tal como está establecido por decreto N° 68.109 del Concejo Municipal.

La gratuidad de ambos servicios —transporte urbano y bicicletas públicas— iniciará a las 7 y se prolongará hasta las 23:30. En cuanto a Mi bici tu bici, vale recordar que la persona debe estar previamente inscripta en el sistema, sin la necesidad de contar con un abono vigente.

Asimismo, la Unidad de Gestión SUBE que estará prestando servicio ese día será la ubicada en la Terminal de Ómnibus (Cafferata 702), en el horario de 8 a 19:30. Por otro lado, el servicio de taxis funcionará normalmente durante toda la jornada del domingo.

Para más información aquellas personas interesadas podrán consultar en redes sociales de Movilidad Rosario.