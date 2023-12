La ONG Liberación de Caballos de Rosario, cuyos voluntarios se dedican al cuidado y rehabilitación física y emocional de equinos que son víctimas de maltrato, advierten que esta semana murió uno como consecuencia del virus Encefalomielitis Equina y que hay dos yeguas infectadas que ya no pueden alimentar a sus potrillos. En este contexto, piden ayuda económica para poder comprar alimentos y medicamentos.

“Lamentablemente ha llegado el brote. El lunes murió un animal y tenemos dos yeguas infectadas. Una de ellas quedó ciega, ya no come, no tiene leche para alimentar a su potrillo y va a morir. Tienen una muerta espantosa, el dolor es indescriptible. Los aislamos en un corral para poder medicarlos pero no hay contagio entre ellos”, explicó en Sí 98.9 Claudia Lobos, integrante de la Comisión Directiva.

Y sumó: “Actualmente tenemos 90 animales, todos recuperados del maltrato, básicamente de tracción a sangre, algo que está prohibido en Rosario por una ordenanza que no se cumple. Son caballos que vienen mal alimentados y por eso son más propensos a enfermarse. Estamos haciendo colectas para poder comprarles los suplementos alimentarios y levantar su nivel inmunológico”.

Pedro Peretti, productor agropecuario de Máximo Paz y ex dirigente de Federación Agraria, puso en contexto y origen esta reaparición de la enfermedad: “La encefalomielitis equina es una enfermedad que hacía 35 años que no aparecía en Argentina, y eso porque era obligatoria la vacunación. Este caso es una metáfora del país. La vacuna era obligatoria y Mauricio Macri en 2016, como presidente, decide que sea optativa, y se perdió la inmunidad del rodeo. Los laboratorios como se dejaba de vacunar, dejaron de producir la vacuna y ahora volvió la enfermedad con todo. Y me dicen que es una enfermedad transmisible a los seres humanos a través del mosquito”, planteó a una radio porteña.

Ya hay 323 brotes confirmados de encefalomielitis equina en seis provincias: Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes y Chaco, mientras que hay casos pendientes de confirmación en otras siete (Formosa, Misiones, Santiago del Estero, La Pampa, Mendoza, Neuquén y San Luis).

Los equinos que se contagian la enfermedad presentan un cuadro neurológico con diferentes signologías, como deambulaciones, hiperexcitacion, depresión, hipertermia y decúbito principalmente.

En cuanto a la situación en Rosario, Claudia Lobos –miembro activo de la ONG Liberación de Caballos– calificó de “lastimosa” la ayuda que reciben del municipio. Los animales que rescatan y curan son por lo general los ejemplares decomisados al cirujeo, la tracción a sangre y el juego clandestino de cinchadas.

“Todos los meses encargamos cuatro camiones de fardos, la Municipalidad paga medio camión”, aseguró. Aquellos que quieran hacer donaciones a la ONG que protege equinos en un campo alquilado en Soldini, pueden hacerlo al alias rey.ruta.rulo, consultar en la Fan Page de Facebook o comunicarse al Whatsapp 3415043424.