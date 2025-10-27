Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, la reforma laboral se convirtió en una de las palabras más repetidas en el debate público. Funcionarios, empresarios, sindicalistas y analistas la mencionan a diario, pero detrás del ruido mediático persiste una pregunta más profunda: ¿qué tipo de empleo se está construyendo hoy en la Argentina?

El modelo del trabajo “en blanco”, con aguinaldo, vacaciones pagas y estabilidad, parece cada vez más inalcanzable. Según los últimos datos oficiales, la informalidad laboral alcanza al 43,2% de los trabajadores, el nivel más alto desde 2008. Cuatro de cada diez personas no tienen cobertura laboral ni seguridad social, una situación que se agrava entre los jóvenes, las mujeres y quienes tienen menor nivel educativo.

La precarización ya no es una excepción, sino una nueva normalidad. Detrás de los números hay historias diversas: profesionales que aceptan empleos por debajo de su calificación, repartidores que pasan más de 12 horas en la calle, pequeños empresarios que no logran sostener sus costos o trabajadores que sobreviven sin cobertura ni estabilidad. La realidad está muy lejos del feed de Instagram.

Argentina fue pionera en derechos laborales y construyó un sistema que durante décadas garantizó protección y estabilidad. Pero hoy, las normas siguen casi intactas desde hace más de diez años, mientras el mundo del trabajo cambió radicalmente. La incorporación de tecnología, la globalización y las nuevas formas de producción transformaron la relación entre tiempo, productividad y empleo. Sin embargo, seguimos trabajando igual que hace medio siglo.

Frente a este escenario, el debate no debería reducirse a una disputa ideológica entre “flexibilización” o “rigidez sindical”. La cuestión central es cómo actualizar las reglas del trabajo para incluir a millones de personas que hoy están fuera del sistema. Las reformas que se discuten —como el pago de indemnizaciones en cuotas o el “colaborador independiente”— no atacan el problema estructural: la falta de empleo formal, digno y sostenible.

El desafío, es construir una agenda común entre Estado, empresarios y trabajadores. Necesitamos un debate serio, que fortalezca tanto el trabajo como la producción. La discusión sobre el futuro del empleo no puede limitarse a cálculos de costos. Es momento de recuperar el sentido del derecho laboral: equilibrar las fuerzas, garantizar dignidad y vincular desarrollo con justicia social”.