El verdadero debate que falta sobre el trabajo en la Argentina
Mientras el Gobierno impulsa una reforma laboral centrada en la flexibilización, el país enfrenta un problema más profundo: casi la mitad de los trabajadores está en la informalidad. El desafío ya no es solo crear empleo, sino redefinir qué entendemos por trabajo digno en una economía fragmentada.
Desde la llegada de Javier Milei al Gobierno, la reforma laboral se convirtió en una de las palabras más repetidas en el debate público. Funcionarios, empresarios, sindicalistas y analistas la mencionan a diario, pero detrás del ruido mediático persiste una pregunta más profunda: ¿qué tipo de empleo se está construyendo hoy en la Argentina?
El modelo del trabajo “en blanco”, con aguinaldo, vacaciones pagas y estabilidad, parece cada vez más inalcanzable. Según los últimos datos oficiales, la informalidad laboral alcanza al 43,2% de los trabajadores, el nivel más alto desde 2008. Cuatro de cada diez personas no tienen cobertura laboral ni seguridad social, una situación que se agrava entre los jóvenes, las mujeres y quienes tienen menor nivel educativo.
La precarización ya no es una excepción, sino una nueva normalidad. Detrás de los números hay historias diversas: profesionales que aceptan empleos por debajo de su calificación, repartidores que pasan más de 12 horas en la calle, pequeños empresarios que no logran sostener sus costos o trabajadores que sobreviven sin cobertura ni estabilidad. La realidad está muy lejos del feed de Instagram.
Argentina fue pionera en derechos laborales y construyó un sistema que durante décadas garantizó protección y estabilidad. Pero hoy, las normas siguen casi intactas desde hace más de diez años, mientras el mundo del trabajo cambió radicalmente. La incorporación de tecnología, la globalización y las nuevas formas de producción transformaron la relación entre tiempo, productividad y empleo. Sin embargo, seguimos trabajando igual que hace medio siglo.
Frente a este escenario, el debate no debería reducirse a una disputa ideológica entre “flexibilización” o “rigidez sindical”. La cuestión central es cómo actualizar las reglas del trabajo para incluir a millones de personas que hoy están fuera del sistema. Las reformas que se discuten —como el pago de indemnizaciones en cuotas o el “colaborador independiente”— no atacan el problema estructural: la falta de empleo formal, digno y sostenible.
El desafío, es construir una agenda común entre Estado, empresarios y trabajadores. Necesitamos un debate serio, que fortalezca tanto el trabajo como la producción. La discusión sobre el futuro del empleo no puede limitarse a cálculos de costos. Es momento de recuperar el sentido del derecho laboral: equilibrar las fuerzas, garantizar dignidad y vincular desarrollo con justicia social”.