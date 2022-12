Las líneas 116, 129, 134 y 135, hasta este domingo fusionadas, volvieron a sus recorridos habituales. Con la vuelta de sus itinerarios, vecinalistas destacaron que la transición se está haciendo cuando no hay dictado de clases y por ello la demanda es mucho menor. Consideraron también que las otras líneas que quedaron fusionadas deberían ser parte de este esquema ahora y no más adelante. En ese sentido, manejan con cautela la decisión de la Municipalidad y aseguran que las expectativas de una mejora “no están a la vista”.

Claudia Daz, vecina de Pichincha y miembro de Vecinales Unidas, dijo a Rosarioplus.com que por más que se vuelva paulatinamente al servicio anterior, “sigue siendo desfavorable". "Si bien previo a la pandemia era mejor, no hay que engañarse porque el trasporte público siempre fue malo. Lo que sucedió ahora es que se agravó”.

La vecina marcó que más allá de esta decisión “hay líneas que no han vuelto a sus recorridos habituales y que no está previsto que vuelvan". "Haciéndolo de forma escalonada se castiga a algunos vecinos y vecinas de barrios alejados y peligrosos”, subrayó.

“Dicen que lo hicieron así porque hay conformidad de los usuarios, entonces les pedimos que lo demuestren y hagan público. Yo como usuaria no me puedo quedar con lo que me dicen porque desconfío, a nosotros nunca nos llamaron para hablar de ese tema”, añadió.

Por su parte, Romina Domingo, vecina de la zona de San Martín y Cabildo, en el extremo sur de la ciudad, dijo que para quienes toman las decisiones pareciera que San Martin termina en Arijón y que son parte de “otra ciudad”. “Cuando hicieron la nueva estación de trenes no ilusionamos que iba a mejorar el transporte, que iban a llegar nuevas líneas, pero no fue así. Ahora con la fusión y la vuelta al sistema anterior, no veo que haya cambios, sentimos que en este barrio vivimos en una isla”, adujo.

Romina también desconfía de la encuesta de usuarios del Ente de la Movilidad y aseguró que las quejas en la calle no condicen con este relevamiento. En concreto, y como un caso puntual, expresó que si vuelven las líneas a su esquema anterior, la 143 debería retomar su recorrido, sin embargo mantiene la fusión con la 136 y 137, que “brinda un pésimo servicio”.

Si bien hay dos líneas que llegan a esta zona (103, 140), tienen fuerte demanda y suelen ir abarrotados en ciertos horarios, ocasionando que muchos trabajadores se queden a píe. Las otras opciones son llegando a Arijón, pero muchas veces “arriesgando mucho por la inseguridad”, marcó la vecina.

Nerina Manganelli, secretaria de la Movilidad, defendió esta apuesta y sostuvo que la particularidad de este sistema pospandemia es reforzar líneas que pasan por Pichincha y el corredor Pellegrini en horario nocturno. “Estamos reforzando que las unidades de hora pico permanezcan hasta las 24”, sumó.

La puesta en funcionamiento de estas líneas forma parte del sistema pospandemia del transporte en cuyo marco hace pocos días comenzó a funcionar un nuevo coche reconvertido en eléctrico como parte de la renovación de la línea K y la flota de trolebuses de la ciudad; se incorporaron 2 nuevos puntos de venta y carga de tarjeta Movi en plaza Sarmiento y en el hospital Vilela; y la línea 112 Roja comenzó a funcionar nuevamente vinculando barrios de los distritos Noroeste, Centro, Sur y Sudoeste.

Para febrero de 2023 se prevén mejoras en el servicio en las líneas 130 y 146 que retomarán sus recorridos previos a la adecuación, mientras que la 106, 122 Roja y 102 144 modificarán parte de su itinerario.

- Línea 129 134 135: recuperan conectividad la 129 en la zona de barrio Pichincha; y la 134 y 135 también lo hacen beneficiando a Pichincha, Matheu y San Francisco Solano. Esto se da como respuesta a las solicitudes de las vecinales Maradona, Pichincha y San Francisco Solano.

- Línea 116 129: la primera retoma y recupera el recorrido habitual en la zona del centro; en tanto que la 129 lo hace en la zona de Pichincha, como también en numerosos barrios de la ciudad.

Horarios de verano

Línea 116

IDA: Desde Suinda entre Laflor y Jacobacci, por Suinda, Bernheim, Av. Ing. Miglierini (sentido Norte-Sur), Av. Calasanz, Urizar, A. Magaldi (sentido Oeste-Este), Bv. Wilde (sentido Norte-Sur), Av. Mendoza (sentido Oeste-Este), Colombres, White, Donado, Av. Eva Perón (sentido Oeste-Este), Córdoba, Riccheri, San Lorenzo, Laprida, Cochabamba, Entre Ríos, Gálvez, Br. Oroño (sentido Norte-Sur), Gaboto, Santiago, Av. J. Cura hasta Br. Oroño.

VUELTA: Desde Av. J. Cura y Br. Oroño, por Br. Oroño (sentido Sur-Norte), Virasoro, Av. San Martín (sentido Sur-Norte), 1º Junta, Maipú, Santa Fe, Av. Eva Perón, Donado, Chassaing, Colombres, Av. Mendoza (sentido Este-Oeste), Bv. Wilde (sentido Sur-Norte), Bernheim, Urizar (Sentido Norte-Sur), Av. Calasanz (Sentido Este-Oeste), Suinda, hasta Suinda entre Laflor y Jacobacci.

Línea 129

IDA: Desde Magallanes y Urquiza, por Magallanes, Tucumán, Solís, Junín (sentido Oeste-Este), C. Aldao, Juan José Paso (sentido Este-Oeste), Olavarría, Av. Génova (sentido Oeste-Este), M. Gallini, J. Ingenieros, Br. Avellaneda (sentido Norte-Sur), Gorriti, Falucho, Junín, Av. Francia (sentido Norte-Sur), C. Escalada, Av. A. del Valle, Av. Rivadavia, Balcarce, Salta, Entre Ríos, Gaboto, M. Rodríguez, Av. Jorge Cura (sentido Este-Oeste), Av. Ovidio Lagos (sentido Norte-Sur), Av. Acevedo, Crespo, Mosconi, Br. Avellaneda (sentido Norte-Sur), Winter hasta Cipolletti.

VUELTA: Desde Winter y Cipolletti, por Winter, Nahuel Huapi, Mosconi, Crespo, Av. Acevedo, Av. Ovidio Lagos (sentido Sur-Norte), Av. Jorge Cura, Br. Oroño (sentido Sur-Norte), Amenábar, Corrientes, Jujuy, Moreno, Av. E. López, Av. C. Carballo, Vélez Sarsfield, Br. Avellaneda (sentido Sur-Norte), Av. Génova, Olavarría, Juan José Paso (sentido Oeste-Este), C. Aldao, Gorriti, Matienzo, Junín (sentido Este-Oeste), Solís, Av. Eva Perón (sentido Este-Oeste), Magallanes hasta Urquiza.

Línea 134

IDA: Desde Junín y Monteagudo, por Junín, Av. Francia (sentido Norte-Sur), C. Escalada, Av. A. del Valle, Av. Rivadavia, Rodríguez, Brown, España, Salta, Paraguay, Tucumán, Entre Ríos, Pasco, Sarmiento, Br. Seguí (sentido Este-Oeste), España, Av. Uriburu (sentido Este-Oeste), Av. Ovidio Lagos (sentido Norte-Sur), Av. Arijón (sentido Oeste-Este), Callao, Ombú, Pueyrredón hasta Av. Arijón.

VUELTA: Desde Pueyrredón y Av. Arijón, por Av. Arijón (sentido Oeste-Este), Corrientes, Lamadrid, Mitre, J. M. Gutiérrez, Corrientes, Jujuy, Moreno, Güemes, Av. Francia (sentido Sur-Norte), Venesia, Av. Francia (Sur-Norte), Av. E. López, Av. C. Carballo, V. Sarsfield, Monteagudo hasta Junín.

Línea 135

IDA: Desde Junín y Monteagudo, por Junín, Av. Francia (sentido Norte-Sur), C. Escalada, Av. A. del Valle, Av. Rivadavia, Rodríguez, Brown, España, Salta, Paraguay, Tucumán, Entre Ríos, Pasco, Sarmiento, Saavedra, Entre Ríos, Estado de Israel, Paraguay, Esteban de Luca, Av. San Martín (sentido Norte-Sur), Av. Ntra. Sra. del Rosario, Entre Ríos, Av. Arijón hasta Pueyrredón.

VUELTA: Desde Av. Arijón y Pueyrredón, por Pueyrredón, O. V. Andrade, Av. Ovidio Lagos (sentido Sur-Norte), Av. Uriburu (sentido Oeste-Este), Pte. Roca, Br. Segui (sentido Oeste-Este), Mitre, Gálvez, Corrientes, Jujuy, Moreno, Güemes, Av. Francia (sentido Sur-Norte), Venesia, Av. Francia (sentido Sur-Norte), Av. E. López, Av. C. Carballo, V. Sarsfield, Monteagudo hasta Junín.

Para más información sobre las características de estos servicios, horarios y paradas habilitadas, se puede consultar en rosario.gob.ar, en la web del Ente de la Movilidad de Rosario, en la aplicación Movi Rosario y a través de la Línea Gratuita de Atención al Ciudadano 147.