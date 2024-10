El servicio de trenes entre Cañada de Gómez y Rosario sigue con suspensiones frecuentes y crece la incertidumbre sobre su futuro. En este marco, desde Amigos Del Riel explicaron que lo que sucede es que le quitan la locomotora para utilizarla en servicios de larga distancia y así dejan a los pasajeros sin más opción que tomar un colectivo. Piden que la Provincia se haga cargo del servicio.

"Cada 15 días el servicio deja de funcionar porque sacan la locomotora para usarla en otro tren. Es una locomotora que funciona como un comodín que usan para ponerlo en trenes de larga distancia que juzgan más importantes. Es parte de la no política que hay en materia ferroviaria", explicó en Sí 98.9 Mariano Antenore, integrante de Amigos Del Riel.

Con respecto a la posibilidad de que las provincias se hagan cargo de los servicios regionales, Antenore sostuvo que si bien Nación “no lo ha ofrecido formalmente, es algo que está en carpeta y que han deslizado verbalmente (algunos funcionarios)".

“Si bien creemos que las autoridades federales tienen que poner lo que tiene que poner para que los trenes de pasajeros funcionen, si no lo hacen no queda más remedio que la Provincia asuma el compromiso. Desconocemos cuál es el pensamiento del gobernador (Maximiliano) Pullaro. Si no hicieron demasiado con el tren de Laguna Paiva tememos que con este hagan lo mismo”, sumó.

Sobre el servicio que une Cañada-Rosario, explicó que “el tren tiene 144 pasajes por venderse en dos coches, viaja lleno y puede llevar gente de a pie pero no puede ampliar su capacidad y a la larga la gente va a optar por otras alternativas, que no son muchas. Hay una empresa de ómnibus que esta cobrando 5 mil pesos por 70 kilómetros. mientras que el tren sale 800 pesos. No es que es más barato, sino que ofrece condiciones de confort”, cerró.