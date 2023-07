El alerta por un nuevo posible paro de colectivos para el viernes lanzado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en caso de que este jueves no depositen el salario de junio con el aumento de la resolución conjunta de las carteras de Trabajo y Transporte. Sin embargo, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) advierten que pagarán pero sin aumento si no llegan los fondos nacionales.

“El panorama es complicado porque no se cumplieron las obligaciones asumidas que se acordaron la semana pasada porque la Nación no envió los fondos de mayo y junio de muchas localidades del país, solamente en ocho provincias se cumplió mayo, una es Santa Fe. Entonces nosotros no podemos hacer frente el acuerdo salarial.”, sostuvo Gerardo Ingaramo.

Según dijo el empresario, la provincia y Nación le reconocerán fondos a partir de julio, agosto y septiembre, pero todo el retroactivo de abril, mayo y junio no. Ese retroactivo es de 230 mil por trabajador, más el aumento de mayo a junio es de 80 mil pesos por trabajador. En conclusión, 320 mil pesos hay que sumarle los retroactivos. “A septiembre será un sueldo de casi 450 mil pesos”, sostuvo.

“UTA pide el pago completo y no lo tenemos. Si contamos con los fondos pagaremos junio, pero sin el aumento. Y ahí se trabará el conflicto. Es un conflicto nacional. Es muy grande el número y sin fondos es imposible. Sin los fondos no podemos pagar, salvo algunos lugares donde se hacen acuerdos locales también”, dijo en LT8.

Según Fatap el acuerdo paritario se dio sin que firmen las cámaras, sólo lo resolvió el ministerio de Trabajo y Transporte. “No pudimos discutir que incremento dar. Nosotros no firmamos el acuerdo porque era incumplible, dijimos de pagar aumentos cuando Nación gire los fondos”. Por lo que están desconociendo el acuerdo y, si llegan a pagar los sueldos sin el aumento, harán una presentación en Trabajo argumentando que el acuerdo salarial está caído porque las partes (Nación y provincia) no cumplieron.

Enb tanto UTA sostuvo en un comunicado que “las diferencias existentes entre el sector empresario y la autoridad de aplicación son completamente ajenas e independientes de los salarios de los trabajadores”.