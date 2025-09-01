El fuerte temporal que azotó a gran parte de Santa Fe durante el fin de semana dio un respiro en la madrugada de este lunes, aunque ocho rutas nacionales y provinciales permanecen con cortes totales o parciales, lo que dificulta la circulación y el ingreso a distintas localidades, sobre todo en la zona sur de la provincia.

Según el último parte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, emitido a las 6.20, la situación vial era la siguiente:

Ruta Nacional 33: corte total entre Zavalla y Casilda. El desvío hacia el sur se realiza por la RN A012 y hacia el norte por la RP 26s. En Pérez, a la altura de Avellaneda, hay restricción para tránsito liviano en dirección a Zavalla, mientras que los camiones pueden circular.

Ruta Nacional 34: corte total entre San Genaro y Totoras, con desvíos hacia el norte por la RP 91 y al sur por la RP 65. También permanece interrumpido el tramo entre Las Bandurrias y Centeno, con desvíos hacia el sur en la RP 66 y hacia el norte por la RP 65.

Ruta Nacional 9 (vieja): corte total entre Armstrong y Carcarañá, con desvíos hacia la Autopista Rosario–Córdoba.

Ruta Nacional 11: interrumpida en la intersección con la RP 41s, en el acceso a Pueblo Irigoyen, y corte total entre Arocena y Barrancas.

Ruta Provincial 14: precaución a la altura de María Teresa.

Ruta Nacional 8: corte total en la intersección con la RP 14, a la altura del Parque Industrial.

Ruta Provincial 15: corte total en la intersección con Autopista Rosario - Córdoba sentido hacia Cruz Alta (Córdoba).

Ruta Provincial 92: corte total entre Arteaga y Cruz Alta (Córdoba).

Las lluvias más intensas se concentraron en el sur provincial, donde en pocas horas se acumularon hasta 290 milímetros. Las localidades más afectadas fueron Arteaga, La Chispa, Christophersen y María Teresa, con calles completamente anegadas y, en algunos casos, ingreso de agua en las viviendas.