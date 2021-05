El servicio doméstico no estará habilitado para circular la semana próxima, según lo confirmó hoy el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, tras darse a conocer las nuevas restricciones establecidas por el Gobierno nacional con el objetivo de bajar los contagios de coronavirus.

"El servicio doméstico no va a estar habilitado para circular la semana que viene", confirmó Cafiero y dijo las personas que trabajan como personal doméstico "no estarían incluidas en las excepciones".

En declaraciones radiales, el jefe de Gabinete ratificó: "Sólo estará permitido el tránsito de los esenciales" y que podrán volver a circular cuando terminen los nueve días de confinamiento, mientras no se anuncie algún cambio o nueva medida.

"No es un tema de nueve días, no se agota en nueve días, todo lo contrario. Luego de eso seguimos con las restricciones que hay hasta hoy, con cierres a las 20:00. El DNU se prorrogó por 21 días, y de ese total hay nueve días de restricciones más agudas", explicó Cafiero, y detalló que "se suspenden las actividades productivas en general, salvo las que estén exceptuadas, que no incluye a las empleadas de servicio doméstico".

Sin embargo, sí estarían habilitadas las personas anotadas bajo la categoría "asistencia y cuidado de personas" (como personas enfermas, con discapacidad, niños y adolescentes, adultos mayores).

En relación a los permisos de circulación que necesitarán las personas que brinden asistencia a otras, por ahora sigue vigente los que ya tramitaron, aunque las autorizaciones del personal no esencial se darán de baja en las próximas horas y habrá que volver a solicitarlas en https://www.argentina.gob.ar/circular.