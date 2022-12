El recibimiento a la Selección dejó un muerto, 10 heridos y 14 detenidos

Un joven de 24 años falleció este martes en el Hospital Fernández, de Buenos Aires, luego de haber recibido atención médica, producto de una caída desde un techo en el barrio de Retiro, mientras festejaba el tercer campeonato del mundo de la Selección argentina. Además, diez bomberos y policías de la Ciudad resultaron heridos al intentar desalojar el Obelisco de hinchas que permanecían dentro luego de los festejos, mientras que catorce personas fueron detenidas por la agresión y otros disturbios en la zona, informaron fuentes de la fuerza.

Según confirmaron fuentes del Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, la víctima fatal era un paciente “que había ingresado al Hospital Fernández, durante la madrugada del 19 de diciembre, luego de una caída en altura”. El joven ingresó al centro de salud con un cuadro grave, producto de un traumatismo de cráneo que desencadenó en una muerte cerebral.

Los incidentes comenzaron alrededor de las 20 en la plaza de la República, donde se encuentra emplazado dicho monumento, y en cuyo interior se encontraba un grupo de personas que festejaba el campeonato mundial de fútbol obtenido por Argentina.

Voceros policiales informaron que efectivos de Bomberos de la Ciudad y de la Policía de la Ciudad intentaron desalojar a la gente y fueron atacados a piedrazos y botellazos. En ese marco, diez agentes, entre bomberos y policías, resultaron heridos.

Mientras que por los incidentes en el Obelisco y otros disturbios en las adyacencias habían sido detenidas al menos catorce personas, añadieron las fuentes consultadas.

En tanto, esta mañana de miércoles otro grupo de personas debió ser evacuado del Obelisco por personal de Bomberos de la Ciudad, que además realizó un corte parcial en la escalera interna del monumento para evitar que los hinchas trepen a la cima del mismo.



Tras referirse al hecho, el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D´Alessandro, apeló a la "responsabilidad individual" de quienes hoy concurrieran a las celebraciones por la obtención de la Copa del Mundo en la ciudad de Buenos Aires.

Fuentes policiales informaron que cerca de las 7.30 de esta mañana un grupo de personas ingresó al interior del Obelisco tras romper con una maza la puerta de acceso.

Bomberos la Ciudad se desplazaron hasta el lugar y les solicitaron que desciendan, por lo que los hinchas se retiraron del lugar pacíficamente.

Tras ello, luego de que el lugar fuera evacuado por completo, los Bomberos realizaron un corte parcial en la escalera para evitar el acceso del público.



Respecto a las celebraciones de miles de ciudadanos en el centro porteño, el ministro D´Alessandro apeló a la responsabilidad de cada persona para que no trepen a las estructuras y no haya heridos durante los festejos.



"Desde las 5 de la mañana estamos trabajando para que la gente se baje de donde se trepan. Se treparon hasta en la pérgola del Colón. Las fuerzas de seguridad en forma conjunta van a trabajar, pero tenemos que apelar a la responsabilidad", indicó el funcionario en diálogo con Radio Continental.



"Las fuerzas de Seguridad están yendo a bajar a los que están trepados en el Obelisco. Fueron con una maza a romper la puerta del Obelisco para subir. Esos violentos no representan la fiesta de la gente", añadió.