El Quini 6 cumple 37 años y lo festeja a lo grande: el próximo domingo se desarrollará el esperado sorteo aniversario con un pozo total estimado de 8.500 millones de pesos y 4000 millones para un sale o sale récord.

Con el sello inconfundible de Soledad Pastorutti como imagen de campaña, el juego más querido del país tiene su edición especial con una promesa que genera máxima expectativa: 4.000 millones que tendrán dueño asegurado.

Lo que hay que saber:

$8.500 millones de pozo total estimado

$4.000 millones en la modalidad “Sale o Sale”

$4.000 el valor total del cupón

Sorteo: domingo 10 de agosto a las 21.15 hs.

“Estamos muy entusiasmados con la respuesta del público. Los sorteos especiales del Quini 6 son verdaderos hitos para nuestros apostadores, y esta edición aniversario llega con un condimento especial: el pozo más grande de los últimos años y una campaña potente que emociona y convoca”, expresó Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social – Lotería de Santa Fe.

La Sole, embajadora de la suerte

Con su carisma inigualable, su voz potente y su profunda conexión con el público argentino, La Sole dice presente como imagen de esta edición aniversario. Su participación refleja todo lo que el Quini transmite: cercanía, confianza y alegría compartida.

Una historia que revoluciono a los juegos de azar en Argentina

El 7 de agosto de 1988 marcó un antes y un después en el mundo del entretenimiento nacional: nacía el Quini 6, el juego de azar que rápidamente se convirtió en un fenómeno que conquistaría todos los rincones del país.

A lo largo de sus 37 años, el Quini 6 supo evolucionar: sumó modalidades, amplió la cantidad de bolillas en juego, firmó convenios con otras provincias y se federalizó, consolidándose como el juego líder en ventas en toda la Argentina.

Una fiesta nacional

Más que un sorteo, el Quini 6 es un ritual argentino que se repite dos veces por semana. En cada agencia, en cada hogar, hay ilusión, charla, números favoritos y esperanzas compartidas. Y esta edición aniversario redobla esa emoción.

“Estos sorteos especiales dinamizan la actividad de las agencias y reafirman al Quini 6 como un clásico indiscutido. Desde la Lotería acompañamos con fuerza esta fecha porque sabemos lo que representa para la gente”, agregó Di Lena.

Este domingo, los ojos del país estarán puestos en las bolillas que giran, pero también en lo que representan: una oportunidad, un cambio de vida, un sueño cumplido.

