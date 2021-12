El paso a paso en detalle para sacar el pase sanitario y no renegar

Desde este martes se exige en territorio santafesino el certificado de vacunación contra el covid para ingresar a lugares cerrados y abiertos, masivos y no tanto, como cines, recitales, y shoppings. Desde la aplicación Mi Argentina o Cuidar se deberá disponer de la aplicación de las dos a través de un código QR simple para no tener que andar con la libreta de cartón donde consta el esquema completo.

La app Mi Argentina es una suerte de cartera donde constan todos los documentos, y certificados de la persona, desde el CUIT, turnos de dependencias nacionales, lo referido al vehículo, y ahora a la vacunación. Es la más sencilla para certificar la vacunación.

Primero hay que bajar la aplicación y registrarse simplemente con un correo y algunos datos. Una vez que se tiene un usuario se deberá "Validar identidad" para que luego en la solapa "Mis documentos" aparezca la opción "Certificado de vacunación Covid19". Si no se valida previamente, no se dispondrá de certificado.

Ni bien se registre habrá en verde una opción donde aclara lo anteriormente dicho y se podrá validar a partir de una serie de pasos biométricos con la cámara del celular. No es sencillo y puede fallar. A no darse por vencido o por vencida. Una vez registrado, debe aparecer en la solapa Mis documentos la opción "Certificado de vacunación Covid19" (a veces no es instantáneo y requiere de ingresar algunas veces) donde se podrá contar con un QR y la información de las dosis, o incluso descargar el certificado.

En la app Cuidar del ministerio de Salud es similar, la diferencia es que al principio pide realizar una autoevaluación de la enfermedad donde se pregunta sobre síntomas de covid. Esto dura 72 horas y fue pensado durante el momento más duro de la pandemia. Debido a esto, cada tres días deberá realizarse. Es rápido, pero la app Mi argentina es más sencilla. Quienes ya tengan instalada la app Cuidar deberán bajarla nuevamente para actualizar los términos.