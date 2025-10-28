El Concejo analiza por estos días un proyecto que propone reacondicionar el histórico palomar del Parque Independencia, con el objetivo de protegerlo y revalorizar su entorno inmediato. La iniciativa busca convertir el sector en una “plaza de bolsillo”: un espacio verde de escala reducida, accesible y cuidado.

El texto del proyecto detalla que el Palomar Modelo, inaugurado el 11 de julio de 1937 durante los festejos del Día de la Independencia, constituye un edificio de alto valor patrimonial y simbólico para la ciudad. Sin embargo, en los últimos años el sitio sufrió un fuerte deterioro estructural y daños recurrentes por actos vandálicos, especialmente durante jornadas de eventos deportivos.

La propuesta contempla la instalación de un cerramiento perimetral que permitirá el ingreso libre durante el día y se cerrará por la noche y en fechas de riesgo, como partidos de fútbol. De este modo, se busca evitar el ingreso indebido al predio, donde se han registrado situaciones como fogatas, asados y pintadas.

Además el proyecto presentado por el edil Hernán Calatayud -de Volver a Rosario- junto con la Asociación Amigos del Parque Independencia prevé bancos, señalética educativa, vegetación nativa y bebederos para aves.