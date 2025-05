POR CECILIA BENÍTEZ CARRACEDO (*)

Volvemos, cómo no, a los infames Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), esta vez con el ojo inquisidor puesto —una vez más— sobre las personas migrantes. Claro que no se trata de “todas las personas migrantes”. Este nuevo DNU no va dirigido a quienes llegan con pasaporte europeo o norteamericano. No. Apunta a los de la periferia: a quienes cruzamos desde países limítrofes, caribeños o africanos; a quienes tenemos un color de piel que, según para algunos, “ensucia” la blanca y dócil mirada de la Argentina que se niega a reconocerse mestiza, indígena y negra.

¿Dónde radica, entonces, la “necesidad” y la “urgencia”? ¿Por qué cada vez que aparece la palabra “inmigrante” en un discurso oficial, es acompañada por los términos “delincuencia”, “inseguridad” y otros fantasmas que convenientemente cargan tono oscuro? Literal y simbólicamente.

En el comunicado oficial, se cita a Juan Bautista Alberdi con su célebre “gobernar es poblar”. Pero se omite, claro, que para Alberdi poblar era sinónimo de blanquear. Su “proyecto de nación” no incluía a pueblos originarios ni afrodescendientes. Muy por el contrario, los consideraba un obstáculo para la civilización, el “progreso” y la europeización de la Argentina. Esta idea, tan igual de latente como a finales del siglo XIX, está incluso consagrada en el artículo 25 de la Constitución Nacional, donde se promueve la inmigración europea mientras se silencia —o niega— la existencia de quienes ya habitaban este suelo.

Y no, no vengo a dar clases de historia. Pero ya que tanto les gusta citar a próceres y figuras ilustres del siglo XIX, bien podrían hacer el mínimo esfuerzo de buscar y profundizar un poco, aunque sea con ayuda de ChatGPT, en la retórica histórica criolla que tanto idealizan. Spoiler: no resiste el archivo.

Otro de los argumentos que usan para decretar del DNU es que las personas migrantes “viven de los impuestos de los ciudadanos argentinos”. ¿En serio recurren a un argumento tan fácil de desmontar? Según cifras oficiales de 2024, solo el 6% de quienes acceden a programas sociales son migrantes, lo que equivale a unas 240 mil personas. Una cifra mínima, ínfima. Ah, antes de que se desgarren las vestiduras y metan al kirchnerismo o peronismo en esto, en el 2024 ya sabemos que administración estaba a cargo.

¿Y saben por qué muchas personas migrantes no pagan impuestos? Porque no tenemos acceso a empleos formales. Pero eso no significa que no contribuyamos: pagamos alquiler, comida, agua, luz, gas, transporte… servicios que sostienen y mueven la economía de cualquier país. Y no olvidemos la mano de obra altamente calificada pero mal pagada, porque, aun así —con títulos, con experiencia— seguimos luchando por sobrevivir.

También se denuncia las “facilidades extremas” para ingresar. Como si el solo hecho de pisar estas tierras ya obtuvieras el DNI; y pasar por la oficina de Migraciones fuera un paseo por la costanera rosarina. Esto solo anuncia un endurecimiento del sistema de visados, que obviamente no afecta a todos por igual. Parafraseando a un amigo haitiano: “Muéstrame el color de tu pasaporte y te diré si pasas o no”.

La película es conocida. Año 2017, el gobierno de Mauricio Macri firmó el DNU 70, que justificaba recortar garantías legales a las personas migrantes para “evitar responsabilidad internacional” por la demora en procesos judiciales. El razonamiento era tan absurdo como perverso: limitar el derecho a defensa para evitar sanciones por... limitar derechos. Así se vulneró el debido proceso, el derecho a defensa y el principio de no devolución, que prohíbe expulsar a una persona a un país donde su vida o integridad esté en peligro.

Hoy, otra vez, estamos a merced del juicio racista-xenófobo (a elección) de quien ejerce el poder. Otra vez se contradice una Ley de Migraciones (N° 25.871) que ha sido ejemplo regional y que reconoce el derecho humano a migrar.

Pero continuemos con la incoherencia de principios y acciones que ha caracterizado a este gobierno.

¿Sabe esta administración que para acceder a la ciudadanía argentina hay que residir al menos dos años legalmente en el país? ¿Que uno de los requisitos es demostrar solvencia económica para ser residente permanente? Todo esto está claramente establecido en el artículo 22 de la Ley N° 25.871 y en el Decreto N° 616/2010.

Y sí, otra vez vuelven sobre el discurso de cobrar por la salud y la educación, hoy casi una realidad. ¿Qué nivel de crueldad hay que tener para negar atención médica a alguien herido, o con una urgencia, solo porque no es reconocido como un ser humano, sino como “inmigrante ilegal” en suelo argentino? Esto no es soberanía.

Este discurso —cada vez más presente en nuestras sociedades— se alimenta del auge de gobiernos fascistas que promueven el odio hacia lo externo, enarbolando un nacionalismo deshumanizante que arrasa con cualquier vestigio de empatía o dignidad. Y como no podía ser menos, Milei no quiere quedarse atrás: para ganarse el aplauso de su amigo pelirrojo del norte, se suma a la cruzada y busca imponer nuevas leyes cargadas de racismo y xenofobia.

Estas medidas no solo son miserables, sino también peligrosamente ignorantes. Evidencian el vacío legal, político y ético de quienes hoy nos gobiernan. Pero, sobre todo, desnudan un discurso racializado que retumba con fuerza en una sociedad que aún se niega a mirarse al espejo.

(*) cubana - argentina