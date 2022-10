La secretaria de Control y Convivencia municipal, Carolina Labayrú, cargó responsabilidad en la policia provincial por la situación fuera de control que se suscitó este miércoles en el Parque Independencia, copado por hinchas de Talleres y Banfield que vinieron a presenciar el partido entre ambos equipos que disputaron en el Coloso una semifinal de la Copa Argentina.

La funcionaria evitó mencionar literalmente a la policía, ni siquiera dijo "fuerzas de seguridad", pero deslizó que semejante situación superó "el control con el silbato y las actas, que no es suficiente y se necesita del acompañamiento activo".

La coexistencia de dos hinchadas en un estadio, como no ocurre desde hace 10 años, transcurrió sin incidentes. En cambio, en los alrededores, los inspectores municipales labraron más de 400 actas por autos mal estacionados en el Parque. Además, quedó la suciedad y daños varios causados por el despliegue desaprensivo de la multitud. Hasta hubo varios hinchas que prendieron fuego y asaron carne en el parque.

A su vez, se contaron también quejas de hinchas por la pretensión de los cuidacoches de cobrar hasta 1000 pesos para permitirles estacionar, encima en lugares indebidos que luego motivaron la sanción.

Labayrú dejó en claro en diálogo con Ariel Bulsicco en Sí 98.9 que “se previeron los horarios de los cortes en la mesa de seguridad”, y sin embargo “deberíamos tener una actitud activa por parte de quien tiene más herrramientas para prevenir y sacar los trapitos del lugar, que fueron los que hicieron estacionar en lugares indebidos”.

Según precisó, “la Secretaría de Control no es suficiente, deberíamos haber evitado que se estacione en espacios del parque, y para eso necesitamos acompañamiento activo y la decisión de intervenir. Para marcar dónde se puede estacionar en un evento de esta magnitud necesitamos acompañamiento, no es suficiente el silbato o el trapito”.

Destacó que “fue un partido distinto porque estaban los dos públicos, fueron 23 mil personas a la cancha, y cuando van los hinchas de Newell’s solamente, aun siendo más personas, no queda el parque en estas condiciones porque el hincha sabe manejarse”.

Reconoció: “Podríamos haberlo prevenido, pero para poder hacerlo la complejidad de lo que sucedió requeríamos acompañamiento de una herramienta más que el silbato y talonario de actas, para garantizar la integridad física de nuestros inspectores”.

Fustigó entonces la funcionaria municipal a los hinchas de Talleres de Córdoba por la “falta de educación y de valores, ¿a quien se le ocurre hacer un asado al pie de un árbol centenario?”. Y sobre esto Bulsicco consultó cuántas actas se labraron por este vandalismo, a lo que ella respondió que no se hicieron: “Fuimos a hacer apagar los fuegos y correr parrillas. No podíamos labrar actas porque no podíamos garantizar la integridad física de los agentes”, explicó.