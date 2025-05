La Municipalidad envió al Concejo un proyecto de ordenanza para reducir el pago de tasas que afectan a los servicios de taxis y remises. El objetivo, según explicaron desde el Ejecutivo, es aliviar los costos que enfrentan los titulares de licencias en un contexto económico difícil. Sin embargo, desde el sector rechazaron la iniciativa por considerarla insuficiente y acusaron al municipio de seguir favoreciendo a las apps ilegales: “Nos destruyeron”, afirman.

“El mundo cambió, también cambió la forma en que la gente se moviliza en las ciudades. Hoy se busca comodidad, precio y rapidez. No hacemos oídos sordos a eso. Escuchamos tanto a los usuarios como a los taxistas y remiseros”, explicó la secretaria de Cercanía y Gestión Ciudadana, Carolina Labayru. “Queremos eliminar exigencias, tasas y trabas que impiden competir en igualdad de condiciones con las apps”, agregó.

El paquete de medidas propone eliminar el pago de conceptos como la revisión técnica en el CITA ($28.000), la renovación de licencias ($927.500), la adjudicación de nuevas chapas ($3.827.250), la transferencia de licencias ($1.855.000) y la habilitación de apoderados ($311.500), todos montos calculados sobre el Valor del Módulo Tributario actualizado a mayo.

“Queremos equilibrar la cancha para que el partido sea más justo para todos”, insistió Labayru, y fue más allá: “Para mí Uber tiene que ser legal. Hay una ordenanza que establece un marco normativo, entonces Uber tiene que ser legal”.

Además, el proyecto plantea permitir una oscilación del 35% sobre la tarifa oficial, en más o en menos, siempre que el usuario conozca de antemano el precio estimado del viaje. Se trata de una herramienta pensada para flexibilizar el servicio ante la demanda variable, similar al funcionamiento de las apps.

Fuerte rechazo de los taxistas

La reacción del sector taxista ante los anuncios fue inmediata y negativa. En declaraciones a Rosario Plus, Mario Cesca, titular de la Asociación de Titulares de Taxis, calificó la iniciativa como “insuficiente” y advirtió que no resuelve los problemas estructurales del sistema.

“Los descuentos no llegan al 1% del costo total. Es la punta de un ovillo que se generó durante años cargándole al taxi costos innecesarios. La transferencia de licencias solo sirve para salir del sistema, porque todos se quieren ir. Hoy los muchachos regalan la chapa”, sostuvo.

Sobre la posibilidad de flexibilizar tarifas, fue tajante: “Es una locura. Uber y Didi regalan los viajes, cobran por debajo del costo salvo cuando hay picos de demanda. Nosotros tenemos que absorber los descuentos, mientras que las apps los cubren ellas mismas. No se puede correr atrás de la zanahoria”.

“El municipio no puede regular a Uber porque no le dan bolilla. Estos muchachos no entienden nada de movilidad. Destruyeron a los taxis y lo siguen haciendo cada vez que modifican una ordenanza”, cerró Cesca.