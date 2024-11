El Concejal Lisandro Cavatorta presentó un pedido de informe hace un mes en el Concejo Municipal para remarcar que los salones de fiestas en la ciudad aún siguen pagando SADAIC, pese al decreto nacional 765/2024 que lo prohibía. El Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cuneo Libarona, respondió al reclamo de la Cámara de Salones de Fiesta que tuvo eco en el Concejo Municipal con un pedido de informe del Concejal Lisandro Cavatorta. Ademas, Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, lo compartió en sus redes sociales, y fue muy claro: no hay que pagar SADAIC en los salones de fiesta.

“La respuesta de Cuneo Libarona es contundente. Un evento es publico solo cuando dicha ejecución se produce en ámbitos de acceso abierto y libre. Cuando la ejecución es privada (por ejemplo, una fiesta en tu casa) es obvio que no hay ejecución publica y no hay que pagar ningún derecho de autor. Ahora bien, que decidas hacer esa fiesta privada en un salón contratado (porque tenes muchos amigos y no entran en tu casa), en nada cambia la naturaleza privada de la reunión. Es decir, tampoco hay que pagar SADAIC y AADI CAPIF. Es una fiesta privada y no hay ejecución pública” se lee en la respuesta del Ministro.

El Concejal Lisandro Cavatorta, autor de la iniciativa, cree que la situación esta despejada. “Es muy claro Cuneo Libarona, los vecinos no tenemos que pagar SADAIC en los eventos privados para hacer un cumple de 15, casamiento ni ningún evento porque es privado. Tampoco los salones tienen que cobrarnos. Si te quieren cobrar no están cumpliendo el decreto pero sobre todo, si SADAIC le sigue cobrando a los salones, tampoco. Los que contratamos el salón no tenemos que pagar. El aumento de costos en la gastronomía y adicionales ya provocaron un incremento en el alquiler de salones para fiestas privadas. Pagar este impuesto lo hace aún más difícil. Lo que si sabemos es que hoy es más caro un alquiler o una tarjeta para los eventos de fin de año porque se sigue cobrando.” afirmó Cavatorta.

La respuesta del gobierno nacional busca dar fin a una confusión que impactaba tanto a los organizadores de eventos como a los clientes de salones de fiesta, dejando en claro que si es de ejecución privada, no corresponde el pago.

“Con este comunicado, queda claro que cuando hacemos una fiesta, no hay que pagar ningún derecho. Es un salón de fiestas, es un lugar privado. Es importante que se haya aclarado esta situación. Insisto, esto no tiene nada que ver con los derechos de los compositores, solo es despejar el problema si teníamos que pagar o no en los eventos privados, y si SADAIC debía seguir cobrando y a donde iba ese dinero o si llegaba a los músicos. Esto no le servía a nadie, ni a los empresarios que aumentaban el valor de las tarjetas por el pago a SADAIC, ni a los clientes que tenían que pagarlo, ni a los artistas que no saben si lo que se paga, llega a destino. A partir de ahora, no se va a cobrar más SADAIC y AADI CAPIF a los vecinos y vecinas, abarantando los costos del alquiler del salón o de la tarjeta. Y en esta situación económica, es muy importante y agradecemos la respuesta a nuestro proyecto para que se haya aclarado” concluyó Cavatorta.