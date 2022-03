El presidente Alberto Fernández anunció durante la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso que enviará un proyecto de ley de licencias parentales igualitarias y otro para implementar un sistema integral de cuidados con perspectiva de género.

"Ampliaremos días por maternidad, paternidad y adopción, e incluiremos a trabajadores monotributistas y autónomos sin generar mayores erogaciones a los empleadores", dijo Fernández. En este sentido, recordó que la Argentina "es uno de los países latinoamericanos más retrasados" en regímenes de licencias parentales.

Licencias parentales y cuidados "van de la mano" para lograr un sistema integral que termine "con el corazón de la desigualdad", dijo a Télam Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad (MGyD), al profundizar sobre los anuncios que realizó hoy el Presidente.

"Es clave modificar el sistema para reorganizar los cuidados en nuestra sociedad porque ahí está el corazón de la desigual", agregó la funcionaria. El proyecto de ley de licencias parentales propondrá una licencia por paternidad, en principio, de 15 días.

"Argentina es el país con el peor régimen de licencias de la región", coincidió la ministra con el Presidente, ya que sólo se contemplan 2 días para padres o personas no gestantes. "Con este régimen le estamos diciendo a los varones o personas no gestantes que no tiene mucho que hacer cuando nace el bebé y le decimos a la mujer que se tiene que hacer cargo de toda la situación", analizó.

Tampoco Argentina cumple con el standard de 98 días de licencia que la Organización Internacional de Trabajo (OIT) establece para madres y personas gestantes, ya que en el país se otorgan 90 días. "También vamos a avanzar en este sentido", adelantó la ministra.