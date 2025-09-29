El Gobierno nacional declaró en situación de crisis a la Obra Social del Personal de la Actividad Azucarera Tucumana y a la Obra Social de los Conductores de Taxis de Córdoba. La medida, oficializada mediante las resoluciones Nº 1755/2025 y Nº 1767/2025, se inscribe dentro de un proceso de saneamiento del sistema sanitario que lleva adelante el Ministerio de Salud. Ambas entidades incumplieron requisitos contables, mostraron falencias administrativas y superaron los límites de criticidad establecidos en la normativa vigente.

Con estas dos incorporaciones, ya suman 14 las obras sociales bajo esta condición, según informó la Superintendencia. En Rosario, la medida repercute directamente en los afiliados del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que también atraviesa un procedimiento de crisis. El organismo nacional aclaró que todas las entidades involucradas deberán presentar en un plazo máximo de 15 días un plan de contingencia con metas trimestrales para revertir su situación.

El control estará a cargo del Comité de Evaluación y Seguimiento del Procedimiento de Crisis y Liquidación de Agentes del Seguro, que fiscalizará tanto la presentación de documentos como indicadores económico-financieros y la capacidad de las obras sociales para sostener sus prestaciones. Según la Superintendencia, el objetivo de estas acciones es fortalecer los mecanismos de fiscalización y promover un sistema de salud más transparente y sustentable.

Durante los últimos meses, la autoridad sanitaria avanzó con múltiples intervenciones. Se declararon en crisis las obras sociales vinculadas a los hipódromos de Buenos Aires y San Isidro, así como la Asociación Mutual Metalúrgica de Villa Constitución. También se dispuso el cierre definitivo de entidades que no pudieron sostenerse, como la Obra Social del Personal de la Industria Botonera (OSPIB), y la baja de la Obra Social del Personal Aduanero (Ospad). Todo ello responde a una política de depuración orientada a garantizar el acceso de la población a servicios de salud de calidad.