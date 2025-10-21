Edgardo Orellano, titular de la Asociación Civil Carlos “Bocacha” Orellano, fue al Concejo para pedir que se avance con la creación del Espacio de Formación y Memoria “Carlos ‘Bocacha’ Orellano”, un proyecto aprobado por decreto en 2022 que busca reconvertir el local bailable Ming River House -ubicado en el predio de la Estación Fluvial- en un lugar de memoria, reflexión y capacitación en derechos humanos.

El pedido apunta a que el municipio realice las gestiones pertinentes ante la provincia por la cesión del sector donde funcionaba el boliche, el mismo lugar donde fue visto con vida por última vez Carlos Orellano, en la madrugada del 24 de febrero de 2020. El joven de 23 años fue hallado sin vida dos días después en el río Paraná.

El espacio propuesto por la Asociación Civil tiene como objetivo preservar la memoria de las víctimas de violencia institucional, brindar formación en ciencias forenses y derechos humanos, y ofrecer herramientas de capacitación para fuerzas de seguridad, profesionales y equipos interdisciplinarios.

Entre sus propósitos, el decreto también plantea la necesidad de articular el trabajo del espacio con instituciones públicas, universidades y otros sitios de memoria locales, nacionales e internacionales.

La causa por la muerte de “Bocacha” concluyó en 2023 con la condena de tres personas: los policías Karina Gómez y Gabriel Nicolossi, y el patovica Emiliano López, mientras que Claudio Maidana fue absuelto por el beneficio de la duda.