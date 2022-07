Mauricio Caussi, Director de la Empresa Provincial de Energía (EPE), alentó a que la gente se inscriba para poder recibir la tarifa subsidiada y en este sentido pidió que no se retrase el primer paso que es anotarse a través de la página oficial: https://www.argentina.gob.ar/subsidios. "Luego habrá tiempo en los días siguientes para hacer los cambios de titularidad en el caso de que se requieran", planteó el funcionario.

Fue en el marco de una entrevista con Leo Ricciardino por Sí 98.9 con motivo de la inauguración de la nueva estación transformadora de Granadero Baigorria que beneficiará a 70.000 usuarios directos y un millón de indirectos del Gran Rosario. Sin embargo, no perdió oportunidad para instar a los santafesinos a anotarse al nuevo registro para tarifa subsidiada.

"No hay que atrasar la inscripción en la página porque no se tenga hecho el cambio de titularidad. Luego habrá tiempo para llevar adelante ese trámite, así que no se atrasen, que luego ya no se podrá hacer", insistió.

La nueva estación transformadora

La reactivación de la construcción de la estación Baigorria y de las líneas de alta tensión hasta Capitán Bermúdez y Plazoleta Sorrento, así como la culminación de obras de media tensión en el municipio, fueron posibles por un esfuerzo conjunto del Estado Nacional, que invirtió aproximadamente 175 millones de pesos y de la provincia de Santa Fe, que contribuyó con otros 125 millones de pesos.

"Era una obra que se había iniciado con el gobierno nacional de Cristina de Kirchner y el ingeniero Macri decidió frenar en su desembarco al poder. Una lástima porque era una obra a la que le faltaba muy poco, pero se abandonó y los pastizales empezaron a avanzar y a echar a perder lo hecho", planteó Caussi.

En este mismo sentido aseguró que fue una decisión del gobierno de Perotti reactivar la obra, para lo cual volvieron los diálogos con Nación, el Municipio y la empresa construcrtora que llevó adelante lo que restaba.

Esta inversión permitirá el cumplimiento total de lo comprometido en el convenio “Ampliación del Sistema de Transformación y de Distribución de Energía Eléctrica del Partido de Granadero Baigorria”, que había sido interrumpido en el año 2017.

Escuchá la nota completa