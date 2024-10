El Concejo comenzó a discutir esta semana el “Programa Rosario Pet Friendly”, una iniciativa que busca regular la concurrencia de animales de compañía en bares, restaurantes y hoteles de la ciudad. Se trata de una tendencia mundial que se adopta en muchas ciudades y que en Rosario existe pero sin un marco normativo.

La edila oficialista Nadia Amalevi -impulsora de la iniciativa- sostuvo que se trata de una “propuesta integral que apuesta al sector gastronómico y hotelero, además de darle un marco normativo a lo que ya se realiza en algunos locales gastronómicos de Rosario”.

“Los bares y hoteles pet friendly en la práctica ya existen, por cuál, sería oportuno darles un marco normativo para que tanto los dueños de los locales como los responsables de los animales tengan obligaciones y derechos claros”, explicó la concejala.

Y sumó: “Captar lo que sucede en la realidad y poder darle seguridad y claridad es parte de nuestro trabajo como concejales. El caso más ejemplificativo me parece que es el del bar de los gatitos que ya existe en la ciudad. Yo tengo gatas, y me encantó, me gustó como se trataba a los animales, como se los respetaba”.

La ordenanza

El programa consiste en dos proyectos, uno que regula bares y restaurantes, y otro que regula hoteles y alojamientos. En tanto, se trata de algo optativo (no es obligatorio), es decir que pueden adaptarse a este sistema o seguir funcionando como hasta ahora. A su vez, está pensado para animales de compañía, es decir, solo perros y gatos.

En particular, en el proyecto de bares, se crean dos categorías. Los bares con animales de compañía visitantes y los bares con animales de compañía residentes.

Con respecto a lo hoteles, en las habitaciones las mascotas no podrán permanecer solas sin compañía de sus respectivos dueños, por ejemplo. También, los animales tendrán que tener vacuna sanitaria al día, entre otras cosas.

La ordenanza establece que el Ejecutivo municipal deberá capacitar al personal de los locales gastronómicos y los dueños de los negocios a fin de garantizar las condiciones bromatológicas, la seguridad, la sanidad y la higiene animal del lugar.