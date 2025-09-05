El Concejo municipal aprobó finalmente en su sesión de jueves una modificación al Código Urbano por el cual se habilita la construcción en alturas superiores a lo que se aceptaba hasta ahora, pero para grandes lotes que se encuentran en el área central de la ciudad.

La iniciativa partió del oficialismo y fue aprobada por mayoría. Votaron en contra el bloque de Ciudad Futura, la socialista Verónica Irizar, los peronistas Norma López y Mariano Romero, y Leo Caruana (Frente Amplio por la Soberanía). En tanto, Manuel Sciutto, Alicia Pino y Federico Lifschitz se abstuvieron.

Ahora la norma define la categoría de torre con perímetro libre, con retiro de todas las parcelas del lote. Se trata en total de un conjunto de 742 lotes con superficies de entre 1000 y 5000 m2. Las zonas son el área entre Oroño, Pellegrini y el río, el primer anillo perimetral y los principales corredores urbanos en el primero y segundo anillo perimetrales. También sobre bulevar Rondeau.

Quedan exceptuadas de esta posibilidad las denominadas “áreas de reserva”, los inmuebles con frente hacia pasajes, y los corredores Eva Perón y Rivarola, entre Circunvalación y el límite del ejido municipal.

El retiro mínimo de la edificación en cada parcela será de 6 metros respecto de cada medianera, y de 5 respecto de la línea municipal. En algunos lotes se admitirá altura máxima de hasta 120 metros, unos 40 pisos.

La premisa es dejar espacio libre y evitar el amurallamiento urbano que se da en las calles donde se ha construido edificios pegados uno a otro.

Entre las varias condiciones, la ordenanza exige que cada torre a construir con esta norma cuente con cobertura vegetal sobre el 30% como mínimo de la superficie total de la parcela. Esto es, un jardín o parque para incluir superficies absorbentes naturales. Puede ser en terreno o en azoteas verdes.

Desde el oficialismo se defendió esta propuesta como una forma de darle otra dimensión urbanística a la ciudad. “Rosario precisa crecer a escala, ser competitiva pero de una manera ordenada e inclusiva, y es esto!”, aseveró el concejal Fabricio Fiatti.