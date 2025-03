El Sindicato de Peones de Taxis tomó una propuesta que apunta a empardar el servicio con el que ofrecen las plataformas de viajes Uber y Didi, que no están autorizadas en Rosario pero que funcionan igual y con gran penetración en el transporte de pasajeros local.

Luego de concluir en que hoy por hoy el gremio no puede competir con esas aplicaciones, Horacio Yannotti, titular del SPT, manifestó que necesitan realizar una innovación para sobrevivir la actividad, y para ello requieren del apoyo de la Municipalidad.

La herramienta que presentan es algo así como “un mapa del taxi”, algo por el estilo del sistema MOVI, que informa sobre las líneas de colectivos del Transporte Urbano de Pasajeros (TUP).

La propuesta partió de María Eva Juncos, pionera de la aplicación She Taxi. Ella ingresó la iniciativa al Concejo y ahora aguarda el circuito de debates en comisión.

La aplicación que propone permitiría a la ciudadanía conocer los horarios de los servicios de taxis: en cuánto llega la unidad, dónde se encuentra al momento de llamarla, cuál es su demora, quién es el Chofer, entre otras prestaciones.

“Con respecto a la situación de crisis que vive el sector taxista lo que tenemos para decir es que la solución la tiene que tener el mismo sector porque si vamos a esperar que las aplicaciones como Uber o Didi se legalicen no es el camino”, dijo Yannotti al sumar respaldo a la propuesta.

“Aparte de hacer una mea culpa de los errores que hemos cometido en los últimos tiempos en descuidar la actividad y que el municipio no ha controlado y cualquier titular de taxis al no sentirse fiscalizado no pone chofer, no registra bien a los trabajadores, vuelvo a decir que la solución está en nosotros”, agregó el referente de los choferes taxistas

Asimismo el dirigente gremial indicó que “la calle es de los taxis junto con los colectivos, de hecho el sistema de taxis es excelente, eficaz y no podemos competir con las aplicaciones”, se sinceró

En tanto, Yannotti, reiteró el apoyo a la iniciativa de la titular de la aplicación She Taxi “para tener como los colectivos para que la gente pueda saber en qué horario va a venir la unidad, donde se encuentra, quien es el chofer, en fin, no haría falta las aplicaciones que tienen un costo operativo sino que también el municipio tenga una aplicación donde haya un mapa caliente de donde están los vehículos, y ahí veremos si la intendencia tiene realmente interés de salvar el servicio público”, completó Yannotti