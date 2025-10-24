En el ciclo constante del lavado, tanto los tejidos como el electrodoméstico están sometidos a un desgaste continuo. Las fibras de la ropa se deterioran por la fricción y la temperatura excesiva, mientras que el lavarropas sufre por la acumulación de sarro, pelusas y la sobrecarga. Ignorar estos factores conduce inevitablemente a reparaciones costosas y a la necesidad de reemplazar prendas antes de tiempo, interrumpiendo la vida útil prevista de ambos activos.

La buena noticia es que gran parte de este deterioro es prevenible mediante un

mantenimiento correctivo simple y la adopción de protocolos de lavado más inteligentes.

Entender la simbología de las etiquetas de la ropa y saber cuándo y cómo limpiar el filtro del lavarropas son acciones de bajo esfuerzo que ofrecen un retorno económico y funcional significativo a largo plazo.

A continuación, se detallan las pautas esenciales para garantizar una mayor durabilidad.

Estos cinco aspectos cubren desde la preparación de la carga —controlando la cantidad de

ropa y la temperatura— hasta las tareas de higiene del propio lavarropas, incluyendo el crucial

cuidado de las juntas de la puerta. Implementar estos pasos es la fórmula probada para

optimizar la eficiencia del aparato y preservar la apariencia y la integridad de su vestuario.

Clasificación correcta y lectura de etiquetas

El primer paso y uno de los más decisivos para prolongar la vida útil de la ropa es el proceso de

clasificación previo a cualquier ciclo de lavado. Esta acción va más allá de simplemente separar

las prendas por color para evitar la transferencia de tintes (blancas, claras y oscuras).

Es fundamental que las prendas también se separen por tipo de tejido y peso. Los materiales

pesados y resistentes (como jeans y toallas) deben lavarse aparte de los tejidos delicados y

ligeros (lana, seda, encaje) para minimizar la fricción que desgasta las fibras más finas. Una

práctica recomendada es dar la vuelta a las prendas oscuras, con estampados o con cierres,

para proteger el color y los diseños del roce constante con el tambor.

Además, es crucial leer y respetar rigurosamente la etiqueta de cada prenda. Este pequeño

rótulo indica el ciclo de lavado más adecuado, la temperatura máxima recomendada e incluso

si la prenda debe ser lavada a mano o en seco. Ignorar estas instrucciones es la causa más

común del encogimiento, la decoloración y el deterioro prematuro de la ropa.

Control de la carga y prevención de daños

Para asegurar el cuidado de las prendas y proteger simultáneamente la mecánica del

lavarropas, es esencial controlar el volumen de la carga de manera rigurosa. La sobrecarga es

una de las principales causas de desgaste, ya que impide que las prendas se muevan

libremente, lo que resulta en: un lavado ineficiente (la suciedad no se remueve bien), un

mayor desgaste por fricción entre las prendas y, críticamente, un estrés excesivo para el

motor, los rodamientos y la suspensión del electrodoméstico.

Como regla práctica, el tambor nunca debe estar completamente lleno: siempre debe caber

cómodamente la mano entre la ropa y la parte superior del tambor. Los lavarropas Longvie,

por ejemplo, vienen con una marca que indica la carga máxima y mínima de ropa para

optimizar su uso.

Antes de introducir la ropa en la máquina, la prevención de daños es obligatoria: se deben

cerrar todas las cremalleras, botones, corchetes y broches, ya que si se dejan abiertos pueden

enganchar y rasgar otras prendas más delicadas o golpear y dañar el interior del tambor.

Además, siempre revise los bolsillos para retirar objetos pequeños como monedas o llaves que

puedan obstruir el filtro o dañar la bomba de agua.

Uso de agua fría y cantidad justa de detergente

El uso de agua fría (o ciclos de baja temperatura, 30 °C) es una de las prácticas más

importantes tanto para la conservación de la ropa como para el ahorro energético. El agua

caliente tiende a encoger ciertos tejidos (especialmente el algodón y la lana), fija manchas de

proteínas y acelera el desvanecimiento de los colores. Optar por el frío reduce el daño a las

fibras y, al mismo tiempo, contribuye al ahorro de energía, ya que la mayor parte del consumo

del lavarropas se destina precisamente a calentar el agua.

Igualmente, crucial es utilizar solo la cantidad justa y recomendada de detergente. Contrario a

la creencia popular, usar más detergente no limpia mejor. El exceso, de hecho, es perjudicial:

genera demasiada espuma y deja residuos jabonosos en las prendas y en el tambor del

lavarropas. Con el tiempo, estos residuos no solo pueden atraer más suciedad y causar malos

olores, sino que también pueden acumularse en las tuberías y afectar el rendimiento del

aparato.

Mantenimiento del filtro y del tambor

El mantenimiento preventivo es esencial para prolongar la vida útil del lavarropas, prevenir

fallas costosas y garantizar un lavado higiénico. Las dos áreas que requieren atención regular

son el filtro y el tambor.

El filtro del aparato, que generalmente se encuentra en la parte inferior del frontal, debe

limpiarse al menos una vez al mes. Este componente atrapa pelusas, objetos pequeños

(monedas, botones) y residuos sólidos que, si se acumulan, pueden obstruir el drenaje y,

eventualmente, dañar la bomba de agua. Su limpieza periódica asegura el flujo adecuado del

agua y protege la maquinaria interna.

Además, el tambor debe limpiarse a fondo cada dos o tres meses para eliminar los restos de

detergente, suavizante, sarro, moho y la biopelícula que causan malos olores. Esto se logra

realizando un ciclo de lavado vacío, preferiblemente con agua caliente y utilizando un agente

desinfectante natural como vinagre blanco o bicarbonato de sodio.

Cuidado de las juntas y la ventilación

El cuidado de las juntas de la puerta y la ventilación son aspectos cruciales de higiene y

mantenimiento que a menudo se pasan por alto, y que impactan directamente en la

longevidad del lavarropas y en la frescura de la ropa.

Después de cada ciclo de lavado, la acumulación de humedad en la junta de goma (o fuelle) de

la puerta puede generar rápidamente la formación de moho, hongos y malos olores. Para

prevenir esto, es recomendable secar la junta con un paño limpio y absorbente

inmediatamente después de terminar la colada, retirando cualquier exceso de agua y pelusa.

Más importante aún, se debe dejar la puerta del lavarropas y el dispensador de detergente

ligeramente entreabiertos cuando el aparato no está en uso. Esto permite la circulación de

aire, facilita la evaporación de la humedad residual en el tambor y en las mangueras, y

previene la proliferación de moho y el desarrollo de ese mal olor persistente, asegurando que

el tambor esté limpio y listo para el siguiente ciclo.