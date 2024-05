Dueños de licencias de taxis asistieron este lunes al Concejo para solIcitar un pedido de aumento de tarifa del 50 por ciento en dos tramos. Además volvieron a reclamar mayores controles sobre las plataformas de movilidad como Uber y Cabify, y sanciones más duras para aquellos que no sean titulares de los vehículos.

“Vinimos a solicitar una actualización de tarifa del 50 por ciento en dos partes, un 25 por ciento ahora y un 25 por ciento en 60 días. A su vez vinimos a pedir que junto con la actualización tarifaria haya apoyo del Poder Ejecutivo hacia el taxi, por ejemplo haciéndole multas a la app Uber o Cabify por estar cometiendo una contravención”, explicó en Si989 José Iantosca, presidente de Catiltar, la entidad que agrupa a los titulares de licencia.

Y sumó: “También solicitamos que cuando se agarren a un chofer de Uber que no sea titular del auto se le cobre una pena mayor, porque no solo están violando la ordenanza municipal sino también la ley laboral”.

Los dueños de las licencias solicitan que a partir de junio entre en vigencia el aumento de la tarifa. “Con un 165 por ciento de atraso tarifario es inviable, no podemos seguir más. Nos enfrentamos a una app ilegal que no pone autos, capital ni riesgo y con tal de hacer viajes manda a trabajar por dos monedas. El bolsillo de la gente esta vacío pero no nos queda otra”, cerró.