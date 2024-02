Un nutrido grupo de trabajadores estatales nucleados en distintos gremios como ATE Rosario, Siprus y Amsafe Rosario se convocaron este viernes en plaza San Martín (Santa Fe y Dorrego) para reclamar por el cumplimiento de las paritarias 2023 y aumento de salarios y jubilaciones, entre otros. Los docentes advierten que “todo indica que vamos a un no inicio de clases”.

“A nivel provincial nos han robado parte de nuestro dinero, no nos han pagado el salario como corresponde, solo un pedazo de la deuda, es inadmisible esta situación. Y todavía no empezamos a discutir la partiaria 2024”, señaló en Si989 Juan Pablo Casiello, secretario de Amsafe Rosario. Asimismo, sostuvo que aún no fueron convocados para la próxima reunión.

Y sumó: “Queremos ser claros: en la Provincia hay plata. Todo el complejo agroexportador esta liquidando lo que tenía guardado y se prepara para una nueva cosecha. El gobernador tiene que tomar cartas en el asunto y ver cómo hace para dar respuesta a los reclamos. A nivel nacional se decidió anular las transferencias, es una situación gravísima y sumó leña al fuego”.

Por último, el dirigente subrayó que “todo indica que vamos a un no inicio de clases”. “Si todavía no empezamos a discutir el salario de febrero, no hay voluntad política del gobierno provincial para resolver el conflicto y evitar el no inicio de clases. Pareciera que los gobiernos pueden llevarse puesto los acuerdos”, cerró.