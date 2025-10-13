Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se sumarán al paro nacional de 24 horas de este martes convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y la Conadu Histórica, en reclamo de mejoras salariales y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo.

Desde el gremio docente Coad informaron que la votación interna arrojó un resultado contundente: de los 1.759 docentes que participaron, el 92,7% optó por parar este martes 14 de octubre.

“Nos encaminamos a una nueva jornada de lucha, en la que confluiremos con la federación Conadu Histórica, asociaciones de base de todo el país y con Ctera, que agrupa a docentes de nivel primario, secundario y terciario”, expresaron.

Entre los principales reclamos se destacan la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, la exigencia de salarios dignos y el aumento del presupuesto destinado a la educación pública en todos sus niveles.

Coad sostuvo además que la medida se enmarca en un contexto de fuerte ajuste: “Frente a la política de destrucción y saqueo de este Gobierno entreguista e inmoral, este martes lxs docentes paramos la universidad por nuestros derechos y los del conjunto del pueblo argentino”.