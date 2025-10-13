Docentes de la UNR se suman al paro nacional de este martes
El 92,7% de los docentes nucleados en Coad votó a favor de adherir a la medida de fuerza convocada por Ctera y Conadu Histórica.
Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se sumarán al paro nacional de 24 horas de este martes convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) y la Conadu Histórica, en reclamo de mejoras salariales y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo.
Desde el gremio docente Coad informaron que la votación interna arrojó un resultado contundente: de los 1.759 docentes que participaron, el 92,7% optó por parar este martes 14 de octubre.
“Nos encaminamos a una nueva jornada de lucha, en la que confluiremos con la federación Conadu Histórica, asociaciones de base de todo el país y con Ctera, que agrupa a docentes de nivel primario, secundario y terciario”, expresaron.
Entre los principales reclamos se destacan la implementación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario, la exigencia de salarios dignos y el aumento del presupuesto destinado a la educación pública en todos sus niveles.
Coad sostuvo además que la medida se enmarca en un contexto de fuerte ajuste: “Frente a la política de destrucción y saqueo de este Gobierno entreguista e inmoral, este martes lxs docentes paramos la universidad por nuestros derechos y los del conjunto del pueblo argentino”.