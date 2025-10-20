Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) anunciaron un paro de 48 horas para este martes 21 y miércoles 22 de octubre, luego de una votación que arrojó un resultado categórico: el 78,2% de los docentes optó por la medida de dos días, frente al 21,8% que apoyó un paro de 24 horas.

La decisión se enmarca en el reclamo al gobierno nacional para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, que establece un incremento salarial del 42,53% con el fin de equiparar el poder adquisitivo de los sueldos docentes al nivel de noviembre de 2023.

Desde el gremio señalaron que “los salarios, el presupuesto universitario y la investigación científica están atravesando su peor momento en los últimos 42 años” y advirtieron que la situación sólo puede revertirse “con la lucha docente, de la comunidad y del conjunto del pueblo para enfrentar el ajuste y el programa de destrucción de Milei”.

Además, COAD convocó a una Asamblea Docente para este martes a las 18 en la sede gremial de Tucumán 2254, con el objetivo de “seguir organizando y fortaleciendo el plan de lucha”.