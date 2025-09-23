La Federación Argentina de Transportistas para Personas con Discapacidad (FATRADIS) expresó su más profunda preocupación y repudio ante la decisión del Poder Ejecutivo de suspender la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (N.º 27.793) mediante el decreto 681/2025.

Desde la entidad consideraron la maniobra como inédita y afirmaron que el Gobierno nacional decidió devolver la iniciativa al Congreso para demorar su cumplimiento.

Asimismo, reiteraron: “Esta maniobra es inédita, inconstitucional y absolutamente nula, según especialistas en derecho constitucional”. En ese orden, desde FATRADIS indicaron que la Constitución Nacional “es clara: una ley aprobada y promulgada debe cumplirse. No existe figura legal que habilite su suspensión por decreto”.

La federación nacional, que incluye en su espacio a los transportistas de Santa Fe nucleados en ATRAES, indicó que la decisión del gobierno “desconoce la voluntad popular expresada por el Congreso”.

Según la organización, la medida del presidente Javier Milei viola derechos adquiridos de personas con discapacidad y deja a familias, prestadores y beneficiarios completamente a la deriva.

Acciones legales en curso

Tras la decisión del gobierno que preside Javier Milei, desde FATRADIS señalaron que diputados y organizaciones “ya han iniciado acciones penales por incumplimiento de deberes de funcionario público y abuso de autoridad”.

“Si el 4 de octubre la ley no está en plena vigencia, se ampliará la denuncia ante la justicia”, advirtieron.

“El Gobierno publicó la ley y acto seguido la suspendió. Esta creatividad constitucional del presidente Javier Milei y del ministro Guillermo Francos no es innovación; es violación de la ley”, apuntaron desde FATRADIS.