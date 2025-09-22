Con motivo de celebrarse este lunes 22 de septiembre el Día Mundial sin Auto, y como cierre de actividades de la Semana de la Movilidad, el sistema Mi bici tu bici funciona de forma gratuita durante las 24 horas.

En el marco de estos festejos y con objetivo incentivar a que usuarias y usuarios utilicen la bici para los traslados de un punto a otro en la ciudad, se dispuso la gratuidad del servicio de bicicletas públicas para inscriptos al sistema que deseen utilizar las unidades.

Cabe destacar que el Día Mundial sin Autos busca concientizar e informar acerca de la importancia de utilizar modos de movilidad sostenibles con el ambiente y revalorizar el uso del espacio público, entendiéndolo como un lugar de convivencia para las y los ciudadanos.

El sistema Mi bici tu bici cuenta con 92 estaciones que conectan a más de 30 barrios, y más de 144.000 personas inscriptas y los 204 km de infraestructura ciclista (ciclovías) en toda la ciudad.

Para más información, se puede acceder a la web de la Municipalidad de Rosario, escribir al MuniBot (+54 9 3415 44-0147) y/o consultar las redes de Movilidad Rosario.